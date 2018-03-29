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parçalı az bulutlu
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MALATYA'YA UYARI!

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü Malatya ve bölge illere yağmur uyarısı yaptı.

MALATYA'YA UYARI!

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü Malatya ve bölge illere yağmur uyarısı yaptı.

29 Mart 2018 Perşembe 17:18
MALATYA'YA UYARI!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu uyarılar yer aldı:'' Bölge genelinde havanın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.Sıcaklıkların 1-3 derece santigrat düşmesi beklenmektedir.Rüzgarların güneydoğulu ve güneybatılı yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (40-60 km/h) esmesi beklenmektedir.

Yer yer kuvvetli (40-60 km/h) esmesi beklenen güneybatılı ve güneydoğulu rüzgarlar ve toz taşınımı sebebiyle oluşabilecek olumsuzluklara (Hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması önerilmektedir.Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde gerçekleşmesi beklenen yağışların Tunceli ve Bingöl'ün kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olabileceği tahmin edildiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önerilmektedir.''

MALATYA VE İLÇELERİNDE HAVA DURUMU ŞÖYLE OLACAK:

Malatya Merkez

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu.

22

Akçadağ

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu.

20

Arapgir

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu.

16

Arguvan

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu.

17

Battalgazi

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu.

23

Darende

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu.

17

Doğanşehir

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu.

16

Doğanyol

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu.

19

Hekimhan

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu.

17

Kale

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu.

21

Kuluncak

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu.

17

Pütürge

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu.

17

Yazıhan

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu.

21

busabahmalatya.com

Son Güncelleme: 29.03.2018 17:21
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