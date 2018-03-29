MALATYA'YA UYARI!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu uyarılar yer aldı:'' Bölge genelinde havanın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.Sıcaklıkların 1-3 derece santigrat düşmesi beklenmektedir.Rüzgarların güneydoğulu ve güneybatılı yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (40-60 km/h) esmesi beklenmektedir.

Yer yer kuvvetli (40-60 km/h) esmesi beklenen güneybatılı ve güneydoğulu rüzgarlar ve toz taşınımı sebebiyle oluşabilecek olumsuzluklara (Hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması önerilmektedir.Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde gerçekleşmesi beklenen yağışların Tunceli ve Bingöl'ün kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olabileceği tahmin edildiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önerilmektedir.''

MALATYA VE İLÇELERİNDE HAVA DURUMU ŞÖYLE OLACAK:

Malatya Merkez Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu. 22 Akçadağ Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu. 20 Arapgir Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu. 16 Arguvan Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu. 17 Battalgazi Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu. 23 Darende Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu. 17 Doğanşehir Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu. 16 Doğanyol Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu. 19 Hekimhan Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu. 17 Kale Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu. 21 Kuluncak Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu. 17 Pütürge Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu. 17 Yazıhan Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu. 21

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