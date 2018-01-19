MALATYA'YA ÖNEMLİ UYARI!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada;"Bölgemizde havanın aralıklarla yoğun kar ve karla karışık yağmurlu, Adıyaman'da kuvvetli yağmur ve sağanak, Adıyaman'ın kuzey ilçelerinde ise yer yer yoğun kar ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıklarda 1-3 derece santigrat düşüş beklenmektedir" denildi.

Rüzgarın güney yönlerden,orta kuvvette aralıklarla kuvvetli saatte 40 ile 60 kilometre hızla eseceğini de bildiren merkez, kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, karbonmonoksit zehirlenmesi ve çatı uçması gibi konularda ilgililerin tedbirli olmasını istedi.