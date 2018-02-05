MALATYA'YA KATKI SAĞLAYACAK

Orman ve Su İşleri Bakanlığının desteğiyle Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilyurt Belediyesi tarafından Malatya’ya kazandırılacak devasa yatırım Beylerderesi Şehir Parkı projesinin inşaat çalışmaları titiz bir çalışma anlayışıyla devam ediyor.

Bölge ve Malatya turizmine önemli kazanımlar sağlayacak projenin her aşamasını yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, DSİ Bölge Müdürü İlker Arslan ile bir araya gelerek Beylerderesi Baraj Göleti ile Beylerderesi Şehir Parkı projesi üzerine görüş alış verişinde bulundu.



DSİ Bölge Müdürü İlker Arslan, bölgede yürütülen çalışmaları görsel sunum eşliğinde Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a detaylı bir şekilde anlattı. Yaklaşık bir saat süren sunum toplantısından sonra her iki projenin uygulandığı Beylerderesi’ne giden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, DSİ Bölge Müdürü İlker Arslan, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ve DSİ Bölge Müdür Yardımcıları burada incelemelerde bulunup, proje üzerine değerlendirmelerde bulundular.



Beylerderesi Şehir Parkı projesinin Malatya’nın gelişim ve değişimine ciddi katkılar sunacağını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “DSİ Bölge Müdürümüz İlker Arslan ve ekibiyle hem bölgemizin hem de kentimizin turizmine ve ekonomik hayatına ciddi değerler kazandıracak Beylerderesi Baraj Göleti ile Beylerderesi Şehir Parkı projenin uygulandığı alanda detaylı incelemelerde bulunduk. Doğal güzellikleri ve geçmişten gelen kültürel zenginlikleriyle her noktası ayrı bir güzel olan Yeşilyurt İlçemizin var olan güçlü potansiyelini daha kıymetli hale getirecek yatırımlarımız arasında yer alan, sosyal donatıları ve hizmet alanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterecekleri bu projemizin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için çok titiz bir çalışma sürdürmekteyiz. Rekreasyon alanları, sosyal donatıları, yeşil alanları ve 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza hitap edecek hizmet alanlarını içerisinde barındıran projemizin her aşamasını yakından takip ediyoruz. Kentimizi ve ilçemizi bu tip yatırımlarla geleceğe taşımak adına gece gündüz demeden çalışıyoruz, amacımız geleceğe kalıcı eserler bırakmaktır. Beylerderesi Şehir Parkı projemizde gelecek nesillerimize bırakacağımız çok değerli bir yatırımdır” diye konuştu.

