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MALATYA'YA DA GELECEK

Yunus Emre Enstitüsü’nün (YEE) Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Bilimsel ve Akademik İş Birliği Projesi (TABİP) kapsamında Aydın Özel Başak Koleji ile birlikte başlattığı “Matematik Müzesi Tırı” projesi önemli misafirleri konuk etti.

MALATYA'YA DA GELECEK

Yunus Emre Enstitüsü’nün (YEE) Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Bilimsel ve Akademik İş Birliği Projesi (TABİP) kapsamında Aydın Özel Başak Koleji ile birlikte başlattığı “Matematik Müzesi Tırı” projesi önemli misafirleri konuk etti.

Busabahgazete
Busabahgazete
26 Şubat 2018 Pazartesi 15:47
MALATYA'YA DA GELECEK

Nizip’te basın tanıtımı gerçekleştirilen Matematik Müzesi Tır’ı savaş mağduru Suriyeli çocukları da ağırladı. Suriyeli çocuklar Matematik Tırı'nda sayılarla işlem yapmanın keyfini yaşadı.


Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş ve enstitü yetkilileri, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Abdullah Gül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Baran, Başak eğitim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ayaydın, Yönetim Kurulu Temsilcisi Alp Ayaydın, Genel Direktör Metin Akyol, Tales Matematik Müzesi Müdürü Ahmet Akyol, Kudüs Üniversitesi Halk Sağlığı Dekanı Motasem Hamdan, Kudüs Üniversitesi Matematik Müzesi Müdürü Jehad Alshwaikla, Nizip ilçesindeki konteyner kentte bir araya geldi.


İçerisinde 35 özel matematik formül istasyonu ile sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) deneyimi sunan dijital fotoğraflara üç boyutlu efekt yerleştirme teknikleriyle matematiğin anlatıldığı “Matematik Müzesi Tırı”nı ziyaret esnasında Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, Matematik Tırını yurt dışına götürmeden önce Türkiye’deki kamplarda kalan Suriyeli çocuklarla buluşturduklarını söyledi. Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve kamp idarecileri Suriyelilere verilen hizmetlerle ilgili bilgi alarak çocukların eğitim gördükleri okulları gezdi.

MALATYA'YA GELİYOR


Matematik Tırı, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep’in ardından Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman, Malatya ve Ankara’da da çocuklarla matematiği buluşturacak.
 

İHA

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Savaş MağduruSon Dakika HaberMalatya HaberAfrinSuriye
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