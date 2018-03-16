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MALATYA'YA 2 DALDA BİRİNCİLİK

Malatya Final Anadolu Lisesi öğrencileri TÜBİTAK Proje yarışmasında 2 dalda birincilik elde ederken, Malatya'da birincilik kazanan tek özel okul oldu.

MALATYA'YA 2 DALDA BİRİNCİLİK

Malatya Final Anadolu Lisesi öğrencileri TÜBİTAK Proje yarışmasında 2 dalda birincilik elde ederken, Malatya'da birincilik kazanan tek özel okul oldu.

busabahmalatya
busabahmalatya
16 Mart 2018 Cuma 18:27
MALATYA'YA 2 DALDA BİRİNCİLİK

Türkiye genelinde 8 ilden 943 projenin başvurduğu TÜBİTAK 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Malatya Bölge Yarışmasında sergilenmeye değer bulunan 100 proje arasından Malatya Final Anadolu Lisesi iki dalda birincilik elde etti. Elde edilen başarıyla okul, Malatya'da birincilik kazanan tek özel okul oldu. Malatya Final Anadolu Lisesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “8 projeyle başvuru yaptığımız yarışmada 3 projemiz sergilenmeye değer bulundu ve Değerler Eğitimi ile Teknoloji ve Tasarım alanında birincilik kazandık. Birincilik kazanan projelerimiz Eymen Apohan ve Erhan Mutlu'nun Anadolu'daki Halk Bayramlarında Doğa Sevgisi; Mazhar Erdem Özdemir'in Çok İşlevli Robotik Sistem: Sağlık, Eğitim ve Endüstri isimli projeleri oldu. Öğrencilerimizi ve danışman öğretmenlerimizi kutlarız” denildi. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
2 Dalda BirincilikFinal Anadolu LisesiTÜBİTAK
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