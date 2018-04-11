MALATYA'YA 11 HAKİM VE SAVCI ATANDI

Adli Yargı hakim ve savcı adayı atamalarına ilişkin kararnamede Malatya’ya 7 hakim ile 4 savcı ataması yapıldı.
Malatya’ya atanan hakim ve savcılar şu şekilde:
Ankara Hakim Adayı Elif Burcu Acar Malatya Hakimliğine,
Ankara Hakim Adayı Gönül Tuba Kayra Malatya Hakimliğine,
Ankara Hakim Adayı Mehmet Ali Kibar Malatya Hakimliğine,
Ankara Hakim Adayı Erhan Aksel Malatya Hakimliğine,
Ankara Hakim Adayı Hasan Arslan Malatya Hakimliğine,
Ankara Hakim Adayı Meliha Esra Şenyiğit Malatya Hakimliğine,
Ankara Hakim Adayı Sevilay Candan Aksaç Doğanşehir Hakimliğine,
Ankara Cumhuriyet Savcı Adayı Hasan Kıran Malatya Cumhuriyet Savcılığına,
Ankara Cumhuriyet Savcı Adayı Ahmet Erhoş Malatya Cumhuriyet Savcılığına,
Ankara Cumhuriyet Savcı Adayı Şerife Mollaoğlu Işık Malatya Cumhuriyet Savcılığına,
Ankara Cumhuriyet Savcı Adayı Murat Şenyiğit Malatya Cumhuriyet Savcılığına.
TAHİR ÖZÇELİK