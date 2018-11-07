Malatya Valisi Aydın Baruş görevine başladı

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Malatya Valisi olarak atanan Bolu Valisi Aydın Baruş, dün görevine başladı. Valilik önünde gerçekleştirilen karşılama programına bürokratlar, siyasiler, kamu kurum ve kuruşların müdürleri, STK temsilcileri ve valilik personelleri katıldı. Herkesle tek tek tokalaşan ve polis mangasını selamladıktan sonra toplantı salonunda gazetecilere bir açıklama yapan Vali Baruş, 27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile atandı Malatya Valiliği görevine bugün itibarıyla başladığını söyledi.

CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN’A ŞÜKRANLARIMI ARZ EDİYORUM

Malatya’nın Türkiye için ne kadar önemli bir il olduğuna belirten Vali Baruş, “Tarih boyunca medeniyetlerin buluşma noktası olan ve engin bir kültür birikimine sahip Malatya ilimizde vali olarak görev yapma onurunu bana yaşatan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a minnet ve şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsıma tevdi ettiği bu görevin, üzerime ne kadar büyük bir mesuliyet yüklediğinin idrakindeyim. Valilik görevine başlamamdan itibaren, bu sorumluluğun gereğini layıkıyla yerine getirme düşüncesiyle hareket edeceğimi ifade etmek isterim. Malatya'nın gerek ekonomisiyle gerekse de sahip olduğu insan kaynağıyla Türkiye için ne kadar önemli bir il olduğunu, Malatyalı vatandaşlarımızın kalplerinde illerinin eşsiz bir değeri bulunduğunu biliyorum. Bu güzel ilin Valisi olarak bu değeri artırmak ve böylece Malatyalıların gönüllerinde yer alabilmek için çalışacağım” ifadelerine yer verdi.

HER TÜRLÜ GAYRETİ SARF EDECEĞİZ

Azimle çalışmanın temel prensibi olacağını kaydeden Vali Baruş, “Malatya’da görev yapacağım süre içerisinde; adaletli ve hoşgörülü olmak, gönül almak, kadirşinas davranmak, bu görevin bir emanet ve bu emanetin asıl sahibinin Malatya halkı olduğunu hiçbir zaman unutmadan sabır ve azimle çalışmak temel prensiplerim olacaktır. Malatya'da yaşayan yetimlerin, öksüzlerin, kimsesizlerin, daima şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında durmaya, vatandaşlarımızın içerisinde ve onlardan biri olmaya gayret göstereceğim. Malatyalı vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşayabilecekleri bir ortamın sağlanması temel hedefimiz olacaktır. İlimizin ekonomi, sağlık, eğitim, sosyal hizmetler ve diğer konularda sahip olduğu imkânları azami şekilde değerlendirmek, çocuklarımıza ve gençlerimize daha yaşanabilir bir Malatya bırakmak için her türlü gayreti sarf edeceğiz” diye konuştu.

İŞBİRLİĞİ HALİNDE ÇALIŞMAYA DİKKAT EDECEĞİZ

Uyum içerisinde çalışacaklarına dikkat çeken Vali Baruş, şunları kaydetti:

“Malatya'nın her bakımdan daha iyi yerlere gelmesi, Türkiye'nin 2013 hedeflerine ulaşmasında önemli bir hisse sahibi olabilmesi için, Malatyalı vatandaşlarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, muhtarlarımızla, siyasi partilerimizin temsilcileriyle, üniversitelerimizle, Sivil Toplum Kuruluşlarımızla, basın ve medya kuruluşlarımızla yakın bir iletişim, uyum ve işbirliği halinde çalışmaya dikkat edeceğiz. Malatya'da yapacağımız çalışmalarda ana motivasyon kaynağımız, atalarımızın ve şehitlerimizin bizlere emanet ettiği manevi mirasın kazandırdığı şuur olacaktır. Malatya insanının irfan ve sahip olduğu değerler rehberimiz olacaktır. Gayret bizden tevfik Yüce Allah'tandır. Cenab-ı Hak'tan, bizlere yükümüzü taşıyacak güç, ayağımızı sürçtürmeyecek akıl ve kalp vermesini niyaz ediyorum. Valilik görevimin İlimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm Malatyalılara yürekten sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum.”