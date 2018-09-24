“Malatya uygarlıkların beşiğidir”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 10. Uluslararası Kervansaray Buluşması kapsamında Malatya’ya gelen Kuzey Osetia Sarmat Ansemble Halk Oyunları Topluluğu ile Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda bir araya geldi. Burada topluluk üyeleri ile bir süre sohbet eden Başkan Gürkan, Kuzey Osetia Sarmat Ansemble Halk Oyunları Topluluğu’nun Osetia ile Türkiye arasında gönül köprüsü kurduğunu söyledi.

BÜTÜN İNSANLARI TANIMIŞ OLDUNUZ

Yaptığı gösterilerden dolayı Kuzey Osetia Sarmat Ansemble Halk Oyunları Topluluğu’na teşekkür eden Başkan Gürkan, “Kervansaray Buluşmamız çerçevesinde yapmış olduğumuz davete icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kervansaray Buluşmamız 10 yıldır uluslararası düzeyde yapılıyor. Bu yıl 10'uncusunu yaptık. Yapmış olduğunuz gösteri ve sunumlar, halkım nezdinde büyük bir beğeni kazanmıştır. Bu anlamda yapmış olduğunuz gösteriler içinde ayrıca teşekkür ediyorum. Anadolu medeniyetinin özeti Malatya'dır. Siz Malatya'yı görmek ve Malatya'nın insanını tanıyarak, Anadolu'nun coğrafyasında yaşayan bütün insanları tanımış oldunuz. Dolayısıyla sakın siz üzülmeyesiniz ‘Anakara'ya, İstanbul'a Antalya'ya gitmedik’ diye. Uygarlıkların ve medeniyetlerin, kültürün beşiği Malatya'dır. Şu bulunduğunuz yerdir, Battalgazi'dir. İnşallah kaldığınız süre içerisinde misafirperverliğimizden memnun kalmışsınızdır” diye konuştu.

SİZLERİ MİSAFİR ETMEKTEN ONUR DUYUYORUM

“Memleketinizde Malatya insanını, gördüğünüz tanıdığınız şekilde anlatırsınız” diyen Başkan Gürkan, şunları kaydetti:

“Malatya'nın selamını da oradaki kardeşlerimize iletirsiniz. Kültürler insanın ortak değeridir. Siz Osetya'dan geldiniz, Gürcistan'dan geldiniz. Belki başka yerlerde gelenlerinizde var içinizde. Ama sunmuş olduğunuz sunumlarda herkes oradan bir lezzet alıyor, demek ki kültür insanlığın ortak paydasıdır. Kültür aynı zamanda insanlara arasında kaynaşmayı, dayanışmayı, sevgiyi, birliği, beraberliği ve gelecekteki dünya barışına katkı noktasında önemli bir fonksiyonu icra etmektir. İnsanlar bir birlerini tanımadığı zaman, insanlar hakkında belki olumsuz düşünce olabilir, ama tanıyınca insanların bir birleri ile özdeş ve aynısı olduğu ortaya çıkar. O zaman bu yeryüzündeki mezhepsel anlamda, dinsel anlamdaki savaşlar, bu kültürel etkinliklerin entegrasyonu ile ortadan kaldırılır. Bu anlamda da dünya barışına katkı sağlamış olursunuz. Sizler bu anlamda da Türkiye, Gürcistan ve Osetya arasında gönül köprüsü kurdunuz. Önemli olan bu gönül köprüsü üzerindeki trafiğin yoğun olması, gidiş gelişlerin yoğun olması. O zaman sevgi daha çok temayüz eder, yükselir. Sizleri misafir etmekten onur duyuyorum. Buradaki yapmış olduğunuz gösterilerden dolayı sizlere tekrar teşekkür ediyorum.” (Bülten)