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MALATYA USA DOLU DİZGİN

Amerika Cosmopolitan 2. Ligi Kuzey Grubu’nda mücadele eden Malatyaspor USA, ligin 9.haftasında deplasmanda Brishna Reserve’yi 4-2 mağlup etti ve puanını 19’a çıkarttı.

MALATYA USA DOLU DİZGİN

Amerika Cosmopolitan 2. Ligi Kuzey Grubu’nda mücadele eden Malatyaspor USA, ligin 9.haftasında deplasmanda Brishna Reserve’yi 4-2 mağlup etti ve puanını 19’a çıkarttı.

busabahh
busabahh
14 Mart 2018 Çarşamba 12:45
MALATYA USA DOLU DİZGİN

Randalls Island Field Stadyumu’nda oynanan karşılaşmadan 4-2 üstün ayrılan Malatyaspor USA, haftayı 21 puanla lider durumda bulunan NYPD FC Reserve takımının bir sıra gerisinde 19 puanla ikinci sırada tamamladı. Malatyaspor USA, 9 haftalık bölümde 6 galibiyet, 1 beraberlik, 2’de mağlubiyet aldı.

Malatyaspor USA ligin 10.haftasında 18 Mart Pazar günü sahasında KidSuper Samba AC Reserve takımını konuk edecek. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Teoman Mutlu, Brishna deplasmanında önemli bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Oyuncuları Brishna karşısındaki iyi oyunlarından dolayı tebrik eden Mutlu, kalan maçlarda istedikleri sonuçları alıp, şampiyonluk kupasını kaldırmak istediklerini kaydetti. busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
BusabahmalatyaMalatyaspor
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