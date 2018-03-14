MALATYA USA DOLU DİZGİN

Randalls Island Field Stadyumu’nda oynanan karşılaşmadan 4-2 üstün ayrılan Malatyaspor USA, haftayı 21 puanla lider durumda bulunan NYPD FC Reserve takımının bir sıra gerisinde 19 puanla ikinci sırada tamamladı. Malatyaspor USA, 9 haftalık bölümde 6 galibiyet, 1 beraberlik, 2’de mağlubiyet aldı.

Malatyaspor USA ligin 10.haftasında 18 Mart Pazar günü sahasında KidSuper Samba AC Reserve takımını konuk edecek. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Teoman Mutlu, Brishna deplasmanında önemli bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Oyuncuları Brishna karşısındaki iyi oyunlarından dolayı tebrik eden Mutlu, kalan maçlarda istedikleri sonuçları alıp, şampiyonluk kupasını kaldırmak istediklerini kaydetti. busabahmalatya.com