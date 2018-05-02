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Malatya Ürünleri Hakkari’de

Hakkari’de 25 ilin yöresel ürünlerinin tanıtıldığı bir fuar açıldı. Fuarda, Malatya’dan kayısı, tahin, pekmez ve çörek otu götürülerek sergilendi.

Malatya Ürünleri Hakkari’de

Hakkari’de 25 ilin yöresel ürünlerinin tanıtıldığı bir fuar açıldı. Fuarda, Malatya’dan kayısı, tahin, pekmez ve çörek otu götürülerek sergilendi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:58
Malatya Ürünleri Hakkari’de

Eski valilik binası önünde kurulan ve 25 ilin yöresel ürünlerin tanıtıldığı fuarın açılışına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Açılışa Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Yüksekova Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Toker, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ferdi Korkmaz ve vatandaşlar katıldı.

Fuarda ev yapımı gıdalar, giyim, kozmetik ürünleri, Kayseri’den sucuk, pastırma mantı, Gaziantep’ten her derde deva baharat çeşitleri, Isparta’dan kokulu ve şifalı doğal malzemelerden elde edilmiş sabun türleri, Aydın’dan zeytin ve zeytinyağı, Afyon’dan sucuk ve yayla kaymağı, Erzurum’dan çağ kebabı, Adıyaman’dan pestil, pekmez sucuğu, dibek kahvesi, Ayvalık’tan karadut ve nar ekşisi, Adana’dan şalgam, Çorum’dan leblebi, Malatya’dan kayısı, tahin, pekmez ve ölüm dışında her derde deva olarak bilinen çörek otu ve yağı ile daha birçok organik ürünün sergilendiği fuara akın eden vatandaşlar, gönüllerince alışveriş yaptı.

PİYASA DEĞERİNİN ÇOK ALTINDA SATILIYOR

Organizatör Nurettin Bilgili, birçok ilde bu festivali düzenlediklerini, farklı illerden getirdikleri yöresel ürünleri Hakkari halkına sunduklarına söyledi. Bilgin, “Hakkarililere yöresel lezzetleri tatmalarını için ilk kez bu festivali düzenledik. Etkinlik kapsamında kente gelenler çok memnun oldu. Türkiye'nin birçok ilinden ürünlerimiz var. Etkinlikteki amaç, gittikleri yerlere kardeşliği getirmek ve neşe getirmektir. Hakkari’de bulunmayan ürünleri getirdik. Burada açtığımız fuarda hem tanıtımını yapıyoruz hem de piyasa değerinin çok altında satıyoruz” diye konuştu.

Yöresel ürünler etkinliği kapsamında açılan stantları gezen vatandaşlardan Yusuf Onay ise, “Hakkari’de böyle fuarların açılmasını istiyoruz. Her alandan ürünlerin buraya getirilmesini istiyoruz. Çünkü Hakkari’nin gerçekten böyle etkinliklere ihtiyacı var” dedi.

Stantlarda Adana yöresine ait ürünleri satan esnaflardan Sevgi Fikircioğlu ise, sattıkları ürünlerin sağlık açısından önemli olduğunu, Hakkari’ye geldikleri için mutlu olduğunu ve herkesin ülkede kardeş olduğunu söyledi.

Fuarın 10 gün boyunca açık olacağı belirtildi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaKayısıYöresel ürünleriFuarHakkari
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