Malatya Türkiye'de İlklerin İçerisinde Olacak

AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, dün parti binasında erken seçimle alakalı bir basın açıklaması gerçekleştirdiler. AK Parti teşkilat üyeleri, ilçe başkanları ve ilçe belediye başkanlarının da katıldığı basın açıklamasında ilk sözü Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ıncumhurbaşkanlığı seçimleri ve genel seçimlerin 24 Haziran’da yapılacağına dair açıklama yaptığını hatırlatan Başkan Çakır, bu seçimin ülke için hayırlara vesile olmasını dilediğini ifade etti.

SEÇİMLERDE AK PARTİ HEP GÜÇLENEREK ÇIKTI

AK Parti’yle birlikte Türkiye’nin büyük bir ekonomik kalkınmayı yakaladığını söyleyen Başkan Çakır, “Şimdiye kadar yapılan seçimlerde AK Parti hep güçlenerek çıktı. Ve Türkiye'miz AK Parti ile birlikte büyük bir değişimi, büyük bir refah seviyesini ve büyük bir ekonomik kalkınmayı yakaladı. Seçim süreci içerisinde Türkiye'mizin terörle hem yurtdışında El-Bab'da olsun Afrin’de olsun Kuzey Irak'ta olsun teröre karşı büyük bir zaferi, muzafferiyeti var. Aynı zamanda içerde hem PKK'ya karşı hem FETÖ'ye karşıda büyük bir mücadele yürütülüyor.Bir yandan da ekonomik kalkınma süreci devam ediyor. Seçim atmosferinin uzun sürmesi her zaman bu süreçleri olumsuz yönde etkiler. Dolayısıyla seçimin kısa bir süre içerisinde yapılması Türkiye'yi daha güçlü kılacak” diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN ELİ DAHA DA GÜÇLENECEK

Seçim sürecini hiç beklemediklerini belirten Başkan Çakır, “Güçlü Cumhurbaşkanlığı sistemi ile Türkiye'nin eli daha da güçlenmiş olacak. Bu vesileyle ülkemiz için bu seçim sürecinin yeni bir güçlenme, yeni bir tazelenme dönemi olarak görüyoruz. Bizler de yerelde Malatya olarak her zaman seçime hazırız. Bütün kademeleri ile birlikte Malatya'da tecrübeli dinamik bir kadromuz var. Sahada en iyi şekilde bugüne kadar hep halkımızın yanında olduk.Seçim sürecini hiç beklemedik. Bütün teşkilatlarımız adeta seçim varmış gibi bütün hemşerilerimizin ve halkımızın derdiyle dertlenip çözüm üreten bir anlayış içerisindeydi. Bu seçim sürecinde bütün Malatya olarak birlikte en iyi şekilde ülkemizin menfaati için güçlü bir AK Parti ile bugüne kadar aldığımız oyların daha üzerinde bir oyu almak en büyük hedefimiz” şeklinde konuştu.

TEŞKİLATLARIMIZ BUGÜNE KADAR 12 SEÇİM GEÇİRDİ

Malatya’nın daima Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek verdiğini ifade eden AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, “Dün itibarı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu 24 Haziran’da yapılacak olan genel ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin olacağı seçimler için teşkilatlarımızla bir araya gelmiş bulunmaktayız. Teşkilatlarımız bugüne kadar 12 seçim geçirdi. Malatyalılarıncumhurbaşkanımıza olan sevdası, gönülden bağlılığı, onu Allah için sevmesi, yaptıklarını da her seferde ifade etmesi ve en son yapılan seçimlerde yüzde 70 gibi bir oyla destek vermesi Malatya’nın tarafını ortaya koyuyor ve koymaya devam edecek inşallah. Önümüzdeki seçim süreci içerisinde mahalle başkanlarımızla, sandık yönetimimizle, kadın kolları, gençlik kolları ve ana kademe arkadaşlarımızla birlikte hep birlikte el ele verip, Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu 2023 hedefine gidebilmek, yeni oluşacak Cumhurbaşkanlığı sistemini anlatacağız inşallah. Ülkemiz için ve bu ülkeye bel bağlamış tüm dünya mazlumları için hayırlar getirmesini diliyorum. Cumhurbaşkanımız 2001'de kurduğu ve 16 Nisan'da tekrar Genel Başkanı olduğu bu parti ile beraber cumhuriyet tarihi boyunca yapılan hizmetlerin en az 10 katını, 20 katını daha ülkemize kazandırmış oldu. Özgürlükler, fiziki şartlar, ekonomi, terörle mücadele hangi açıdan bakarsanız bakın tamamında büyük başarılar elde ettik” söylemlerini kullandı.

MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

Başkan Kahtalı, seçimde Malatya’nın ilklerin arasında olacağına belirterek, “İçerideki hainler ile mücadele ederken sınır ötesinde bulunan hainlerle de mücadelemizi sürdüreceğiz. Tek bir terörist kalmayana kadar da mücadelemiz devam edecek. Bizler sapasağlam bir şekilde Cumhurbaşkanımızın arkasında bugüne kadar durduk, bundan sonra da durmaya devam edeceğiz. Her ne olursa olsun ülkemiz üzerinde kimin oyunu olursa olsun, oyun kuranların bütün oyunlarını kendileri ile beraber yerin dibine geçireceğiz. Ülkemizi, vatanımızı bilen, bu vatan için canını vermeye hazır olan herkes, ister Alevi ister Sünni ister Kürt olsun her kim olursa olsun bizim kardeşimizdir. Vatanını bilmeyen, her kim olursa olsun bizim düşmanımızdır. Bu seçim sürecinin hayırla geçmesini ve sonuçta da Allah'ın izniyle buradaki teşkilatımızın gayretiyle de yine Malatya Türkiye'de ilklerin içerisinde olacak. Cumhurbaşkanımız bu ülke için, ‘Canımı Ortaya koydum, kefenimizi giydik çıktık.’ diyor biz de onunla beraber bu yolda yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi