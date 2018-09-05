Malatya TSO’da kan bağışı kampanyası

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Meclis Başkanı Hasan Özkan, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, oda çalışanları, oda üyeleri ve Fırat Kalkınma Ajansı çalışanları oda hizmet binasında kurulan alanda kan bağışında bulundu. Kan bağışı programına ilişkin açıklamalarda bulunan Sadıkoğlu, Malatya TSO olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini belirterek, herkesin kan bağışı konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Sadıkoğlu, kampanya kapsamında kan bağışında bulunanlara teşekkür ederek, “İnsan vücudu için en önemli unsur kandır ve bunun tek kaynağı da insandır. Kan verme organ bağışı kadar önemli. Toplum olarak kan bağışı konusunda duyarlı olmak zorundayız. Kan bağışında bulunarak, insanların hayatını kurtarabiliriz. Kan verip bir hayat kurtarmanın manevi değeri hiçbir şeyle ölçülemez. Bu konuda farkındalık oluşturmak için Kızılay ile güzel bir işbirliği yaparak, kan bağışı kampanyamızı gerçekleştirdik. Malatya TSO olarak insan hayatına büyük fayda sağlayan sosyal sorumluluk projemize devam edeceğiz" diye konuştu. busabahmalatya.com