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Malatya Tso'dan Hisarcıklıoğlu’na Ziyaret

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Meclis Başkanı Hasan Özkan beraberindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Malatya Tso'dan Hisarcıklıoğlu’na Ziyaret

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Meclis Başkanı Hasan Özkan beraberindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

18 Nisan 2018 Çarşamba 19:14
Malatya Tso'dan Hisarcıklıoğlu’na Ziyaret

Kabulde TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ziyarette yaptığı açıklamada, “Geçmiş dönemde arkadaşların yapmış olduğu hizmetin üzerine koyarak, çıtayı yukarı taşımak anlamında daha çok çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Bununla birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak yeni hedeflerimiz var. Malatya sanayisini güçlendirmemiz ve ihracatını artırmamız gerekiyor. Sayın Başkanımızdan bu konuyla ilgili desteklerini istedik. Meslek edindirme ile ilgili problemlerimiz var sıkıntılarımız var. İnşallah bunları en kısa zamanda Başkanımızın da önderliğinde çözüyor olacağız. Sayın TOBB Başkanı Rifat Bey’in bizleri sahiplenmesi bizleri yeni olmamıza rağmen öngörüleri, fikirleri, tecrübeleri ile bizi aydınlatması doğrultusunda onunla beraber daha güzel şeyler yapmak için çaba göstermeyi arzu ediyoruz” dedi.

Ziyaretin sonunda Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlı’na, Malatya kayısısı ve halı takdim etti.(Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan Ata SadıkoğluHASAN ÖZKANRifat Hisarcıklıoğlu
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