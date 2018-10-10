Malatya trafiği drone ile denetlenecek

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Trafik Kazalarını Önleme Planı konulu talimatla Bakanlığımızın 100 günlük eylem planında trafik güvenliği ile ilgili olarak ortaya konulan ‘bir önceki yılın aynı dönemine göre denetimlerin yüzde 2 oranında arttırılarak, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 2 azaltılması’ hedefinin gerçekleştirilmesi için “’Bilgilendirme, Denetim ve Algı Yönetimi’ başlıkları altında yapılması gerekenler açıklanmış bu kapsamda denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilerek, trafikte kural ihlalinde bulunan sürücüler üzerinde ‘yakalanma riskini’ üst düzeyde tutabilmek ve sürekliliği sağlayabilmek amacıyla, otoyollarda ve şehirlerarası karayollarında gözlenen ‘sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek’ gibi ihlallerin önlenmesine yönelik olarak havadan özel trafik denetimi yapılacak” bilgisi paylaşıldı.

BELİRLİ SAATLER ARASINDA

Açıklamanın devamında, “Bu kapsamda ilimizde 5-26 Ekim 2018 tarihleri arasında Malatya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olarak Makro Kavşağı, MAŞTİ Kavşağı, Çöşnük Kavşağı ve Yimpaş Kavşağı’nda 14.00-16.00 saatleri arasında, Malatya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olarak Malatya–Kayseri (D300-23) ve Malatya-Elazığ Devlet Karayolunda 10.00-12.00 saatleri arasında,Malatya Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme ve Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak vatandaşlarımızın trafik güvenliğini sağlamak, yol kullanıcılarının trafik kurallarına uyma alışkanlıklarının geliştirilmesi ve özellikle trafik kazaları ve sonucundaki can kayıplarını önlemek amacıyla denetim faaliyetlerini etkin, duyarlı ve kesintisiz bir şekilde uygulamak amacıyla havadan (Drone vasıtasıyla) Özel Trafik denetimi yapılacaktır” ifadeleri kaydedildi. (Haber Merkezi)