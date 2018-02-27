MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI'NDAN MEHMETÇİĞE DESTEK

Afrin’de terör örgütlerine karşı destansı bir mücadele yürüten ve YPG/PKK’ya ağır darbeler vuran Mehmetçiğe Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kayısı gönderildi. Malatya iş dünyası olarak, harekatta mücadele eden Mehmetçiklerin sonuna kadar arkasında olduklarını aktaran MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, MTSO öncülüğünde işadamlarının da desteğiyle askerlere kayısı gönderdiklerini belirtti. Terör örgütlerine karşı Suriye’de savaşan Türk ordusunun her zaman masumların ve mazlumların yanında yer aldığını aktaran Erkoç, bölgede sivillere asla zarar verilmediğini ifade etti.



Kahraman Türk ordusunun destanlar yazdığını ve yazmaya da devam edeceğini vurgulayan Erkoç, “15 Temmuz’da millet nasıl içerideki ve dışarıdaki hainlere karşı tek vücut olduysa şimdi de Zeytin Dalı Harekatı'nda bütün millet olarak tek vücuduz ve ordumuzun arkasındayız. Biz coğrafyamıza göz dikenlere tarih boyunca asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Ordumuz düşmanların yüreğine korku salmaya devam ediyor. İnşallah bu harekatı da başarıyla tamamlayacaktır. Ben bu harekatta hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum ve gazilerimize Allah’tan şifa diliyorum. Bu millet tek vücut olduğu müddetçe hiçbir hain güç emellerine ulaşamayacaktır. Bu millet bin yıldır bu topraklarda var oldu, kıyamete kadar da bu topraklarda varlığını sürdürecektir. Ben bu vesile ile ordumuza başarılar diliyorum. Bu harekatın ülkemize huzur getireceğini ve teröristlerin er geç akıttıkları kanlar içerisinde boğulacağını düşünüyorum. Bu harekatta Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu liderlik milletimizin yüreğine su serpmiştir. Biz her zaman ordumuzun ve Başkomutanımızın yanındayız” diye konuştu.



Başkan Erkoç’un konuşmasının ardından, paketlenmiş 7 ton kayısı kamyonlara yüklenerek Suriye’deki Mehmetçiklere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

