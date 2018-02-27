Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118795
ALTIN
162.328
DOLAR
3.7888
STERLİN
5.2794
EURO
4.6670

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI'NDAN MEHMETÇİĞE DESTEK

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten kahraman Mehmetçiğe 7 ton kayısı gönderdi.

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI'NDAN MEHMETÇİĞE DESTEK

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten kahraman Mehmetçiğe 7 ton kayısı gönderdi.

Busabahgazete
Busabahgazete
27 Şubat 2018 Salı 15:24
MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI'NDAN MEHMETÇİĞE DESTEK

Afrin’de terör örgütlerine karşı destansı bir mücadele yürüten ve YPG/PKK’ya ağır darbeler vuran Mehmetçiğe Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kayısı gönderildi. Malatya iş dünyası olarak, harekatta mücadele eden Mehmetçiklerin sonuna kadar arkasında olduklarını aktaran MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, MTSO öncülüğünde işadamlarının da desteğiyle askerlere kayısı gönderdiklerini belirtti. Terör örgütlerine karşı Suriye’de savaşan Türk ordusunun her zaman masumların ve mazlumların yanında yer aldığını aktaran Erkoç, bölgede sivillere asla zarar verilmediğini ifade etti.


Kahraman Türk ordusunun destanlar yazdığını ve yazmaya da devam edeceğini vurgulayan Erkoç, “15 Temmuz’da millet nasıl içerideki ve dışarıdaki hainlere karşı tek vücut olduysa şimdi de Zeytin Dalı Harekatı'nda bütün millet olarak tek vücuduz ve ordumuzun arkasındayız. Biz coğrafyamıza göz dikenlere tarih boyunca asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Ordumuz düşmanların yüreğine korku salmaya devam ediyor. İnşallah bu harekatı da başarıyla tamamlayacaktır. Ben bu harekatta hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum ve gazilerimize Allah’tan şifa diliyorum. Bu millet tek vücut olduğu müddetçe hiçbir hain güç emellerine ulaşamayacaktır. Bu millet bin yıldır bu topraklarda var oldu, kıyamete kadar da bu topraklarda varlığını sürdürecektir. Ben bu vesile ile ordumuza başarılar diliyorum. Bu harekatın ülkemize huzur getireceğini ve teröristlerin er geç akıttıkları kanlar içerisinde boğulacağını düşünüyorum. Bu harekatta Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu liderlik milletimizin yüreğine su serpmiştir. Biz her zaman ordumuzun ve Başkomutanımızın yanındayız” diye konuştu.


Başkan Erkoç’un konuşmasının ardından, paketlenmiş 7 ton kayısı kamyonlara yüklenerek Suriye’deki Mehmetçiklere ulaştırılmak üzere yola çıktı.
 

İHA

Son Güncelleme: 27.02.2018 15:36
Anahtar Kelimeler:
AfrinMALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASIMehmetçiğe DestekTsk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
9 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ
9 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ
MALATYA-ELAZIĞ-BİNGÖL VE TUNCELİ İLLERİNİ KAPSIYOR
MALATYA-ELAZIĞ-BİNGÖL VE TUNCELİ İLLERİNİ KAPSIYOR
CHP 'DEN ŞEKER FABRİKASINA ZİYARET
CHP 'DEN ŞEKER FABRİKASINA ZİYARET

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim