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Malatya Ticaret Borsası seçimleri

Malatya Ticaret Borsası’nda iki adayın yarıştığı seçimlerde, Ramazan Özcan’ın listesi seçimlerin galibi oldu.Sabah 09.00’da başlayan oy verme işlemleri 17.00 itibariyle sona erdi. Mevcut başkan Gürsel Özbey ile Ramazan Özcan’ın listelerinin...

Malatya Ticaret Borsası seçimleri

Malatya Ticaret Borsası’nda iki adayın yarıştığı seçimlerde, Ramazan Özcan’ın listesi seçimlerin galibi oldu.Sabah 09.00’da başlayan oy verme işlemleri 17.00 itibariyle sona erdi. Mevcut başkan Gürsel Özbey ile Ramazan Özcan’ın listelerinin...

06 Nisan 2018 Cuma 19:09
Malatya Ticaret Borsası seçimleri

Malatya Ticaret Borsası’nda iki adayın yarıştığı seçimlerde, Ramazan Özcan’ın listesi seçimlerin galibi oldu.

Sabah 09.00’da başlayan oy verme işlemleri 17.00 itibariyle sona erdi. Mevcut başkan Gürsel Özbey ile Ramazan Özcan’ın listelerinin yarıştığı seçimde 410 üyenin oy kullandığı öğrenildi. 7 meslek komitesi için meclis üyelerinin belirlendiği seçim sonuçlarına göre mevcut başkan Özbey’lin listesi 1 komite de birinci çıkarken Özcan’ın listesi ise 6 komitede birinci çıktı.

Seçimlerde 15 meclis üyesinden 13’ünü alarak büyük bir başarı elde eden Ramazan Özcan, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “4 yılda bir yapılan Ticaret Borsası seçimlerini bu gün yoğun bir gayret ve çalışmamızla kazandık. Buradaki mevcut yönetimdeki arkadaşlarında iyi bir ev sahipliğiyle, seçim organizasyonunda hamd olsun iyi bir sonuçla, gürültüsüz, patırtısız bir seçim yaşadık. En önemli de bu. Onlar da hepsi bizim arkadaşlarımız, onlarla biz bir aile gibiyiz. Her gün iç içeyiz. Bu bir yarıştı, bunun kazananı yok, sonuçta kazanan Malatya’dır” şeklinde konuştu.

Yarım kalan hizmetlerin tamamlanması adına bundan sonraki süreçte el birliği ile çalışacaklarını kaydeden Özcan, “Arkadaşlarımızla beraber, meclisimizi ve bizi yoğun çalışma temposu bekliyor. İnşallah Rabbim bizi mahcup etmez. Ben buradan herkes teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

7 meslek komitesinden 6’ısını büyük farkla kazandıklarını anımsatan Özcan, yarından itibaren Malatya için önemli hizmetler yapmak için gayretle çalışacaklarını söyledi.
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