MALATYA TİCARET BORSASI'NDA SEÇİM HEYECANI DORUKTA

Borsa binasında gerçekleşen seçimler, sabah 09.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında oy verme işlemlerinin sürecek. Kurulan toplam 7 sandıkta 600 üyenin oy kullanmasının beklendiği seçimde mevcut Başkan Gürsel Özbey ve Ramazan Özcan yarışıyor. Seçimin oy verme işlemi sürerken, iki aday da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mevcut başkan Gürsel Özbey, "Bugün Malatya Ticaret Borsası olağan seçimini yapıyor oy verme işlemi başladı. Bu seçimin ülkemize ilimize ve üyelerimize hayır getirmesini diliyorum. Sağduyu içerisinde üyelerimiz rahatlıkla gelip oyunu kullanıyor bu oy kullanılacak mekanı hazırladık seçim sonucunda kazanan Malatya olur, kazanan ihracatçımız olur" dedi. Diğer aday Ramazan Özcan ise,” Memleket, için Malatya için hayırlı olur. Biz önemli bir göreve talip olduk, Malatya’da ticaret borsası ile ilgili kamuoyunda ciddi bir boşluk olduğu için aday olma zorunluluğu doğdu her iki taraf için hayırlı olur, kim kazanırsa kazansın kazanan Malatya olacak" diye konuştu.busabahmalatya.com