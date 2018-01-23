MALATYA ŞUBESİ AÇILDI

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende bir konuşma yapan Anadolu Selçuklu Ocakları Malatya İl Başkanı Salih Karaaslan, ülkenin zor süreçten geçtiği bugünlerde Anadolu Selçuklu Ocakları olarak devletin ve milletin yanında olduklarını söyledi.

Anadolu Selçuklu Ocaklarının 4 bölge ve 11 ilde hizmet veren milliyetçi, muhafazakar ve İslamiyetçi kimliğe sahip bir teşkilat olduğunu ifade eden Karaaslan, toplumun bir ve diri tutulması için gayret gösterdiklerini aktardı.

HÜSRANA UĞRAYACAKLAR

Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen ise, Zeytin Dalı Harekatına değinerek, “Suriye bizim ata toprağımızdır. 785 bin metrekareye bizi hapsetmeye çalışanlar hüsrana uğrayacaklardır. Allah ordumuza yardım etsin. Biz Anadolu Selçuklu Ocakları olarak ordumuzun emrindeyiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimine geçilirken açılışa katılan davetliler daha sonra şube binasını gezdi.