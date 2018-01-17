MALATYA SU SIKINTISI YAŞAR MI?

Konuyla ilgili Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü, “Malatya ilimizin mevcut içme suyu ihtiyacı yıllık 63 milyon metreküptür. Nüfus projeksiyonuna göre 2050 yılındaki ihtiyacının 85 milyon metreküp olması beklenmektedir. Mevcut içme suyu kaynağı Malatya-Yeşilyurt Derme kaynaklarından temin edilmekte olup bu kaynaklar ve isale hattı rehabilite edilerek 2050 yılına kadar ihtiyacının tamamı sağlanabilecektir. Ancak alternatif içme suyu kaynakları da araştırılmaktadır. Battalgazi ilçesi Şilan Köyünde Avrak Deresi üzerinde planlanan Şilan Barajı bu alternatiflerden biridir. Şilan Barajında 2016 yılında ölçümlere başlanmıştır. Ortalama akım 14 milyon metreküp/yıl olarak ölçülmüştür” şeklinde bilgiler verildi.

MALATYA’YA UYARI

Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü, kuraklıkla mücadele için ise şu çalışmaları yaptığını ifade etti:

“Sulama sezonu öncesi depolama tesislerinde suyun yetersiz olması ve sezonun kurak geçeceğinin tespit edilmesi nedeniyle, Malatya Valiliğine, Şeker Fabrikası A.Ş. Müdürlüğüne, Ziraat Odası Başkanlığına, İl Tarım, Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne, sulama birliklerine 6 Mart 2017 tarih ve 149848 tarihli yazımız ile gerekli uyarılar yapılmıştır. Bu kapsamda kısıntılı sulama dağıtım programı uygulanması, tek yıllık bitkilerin ekilmemesi, sabit tesislerin (meyve bahçesi) öncelikli olarak ihtiyaçların karşılanması hususları bildirilmiştir.

Sulama sezonunun ilk dönemlerinde depolama tesisleri yerine, kaynak suyu, dere yatağından su alınması gibi yöntemler tercih edilmiş ve bunula ilgili idaremiz imkanları da devreye sokulmuştur.

ÇAT BARAJI ÖLÜ HACMİNDEN POMPAJ İLE SU ALINMASI

21 Ağustos 2017 tarihinden itibaren minimum su seviyesinin 14 cm üzerinde barajdan çekilebilen su miktarı 300 lt/sn düşünce pompa ile su çekilmeye başlanılmış olup, 21 Ağustos 2017 – 9 Ekim 2017 tarihleri arasında toplam 6 milyon 500 bin metreküp su alınmıştır.

Battalgazi Sulama Birliği tarafından 20 adet kuyu açılması için talepte bulunulmuş olup, protokol ve arazi tespit çalışmaları yapılmaktadır. Genel Müdürlüğümüze konu yazı ile bildirilmiştir.

REHABİLİTASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Yazıhan Sulaması, Derme Sulaması, Akçadağ Suçatı Sulaması, Doğanşehir Polat Sulaması, Akçadağ Sulaması, Doğanşehir Sulaması, Oba Köyleri Sulaması, Akçadağ Sultansuyu Sulaması ve Şahnahan A, B ve C sulamalarının rehabilitasyonu için yapılacak proje ihalelerinde işin teslim süresi bir yıl olup, başta Şahnahan A, B ve C sulamaları olmak üzere projeleri tamamlandıkça inşaatı için 2018 yılı ek yatırım programına ve 2019 yılı yatırım programına alınması için çalışmalar yakınen takip edilecektir.

ŞEREFHAN DERESİNİN ÇAT BARAJINA DERİVE EDİLMESİ

Kahramanmaraş Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Taşdamlar regülatörü, 2 adet tersib bendi ve iletim hattında çalışmalar devam etmektedir. Boru alımı ihalesi İdarece sonuçlandırılmış olup, an itibariyle tersib bendleri ve regülatörde çalışma yapılmaktadır. 2018 bahar aylarında suyun Çat Barajına aktarımı sağlanacaktır.

Medik Barajında depolan su miktarının artırılması için rezervuarı kontrol edilerek yatakta makineli çalışmanın yapılabilirliğine bakılacak, mümkünse toplu makineli çalışma için DSİ Genel Müdürlüğümüzden yardım talep edilecektir. Uzun vadede ise üst havzadan rusubat taşınmasını minimize edecek yeni depolamalar dahil üst havza tedbirleri alınacaktır.

KARAKAYA BARAJ GÖLÜNDEN POMPAJLA SU TAKVİYESİ

Mevcut kuraklık durumu, sistemin kapalı alınması ile ilgili inşaat çalışmaları süreci ve ana su kaynağında yaşanan sıkıntılarda alternatif yaratabilmek açısından, Karakaya Baraj Gölünden pompajla su takviye yapılmasına ait ilk inceleme çalışmaları yapılmıştır. Alternatif olarak tespit edilen Alişar mevkiinde yaklaşık 1 kilometrelik bir iletim hattı ile pompajın sağlanması ve Tohma Köprüsü mevkiinden yaklaşık bin 650 metrelik bir iletim hattı ile pompajın sağlanması alternatifleri çalışılmış olup, Alişar alternatifi uygun görülmüştür. 2017 yılı ek yatırım programına giren işin yapım ihalesi 19 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir.”

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