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Malatya standına yoğun ilgi

Van’da bu yıl 9’uncusu düzenlenen Turizm ve Seyahat Fuarı’nda açılan Malatya standına yoğun ilgi gösteriliyor.

Malatya standına yoğun ilgi

Van’da bu yıl 9’uncusu düzenlenen Turizm ve Seyahat Fuarı’nda açılan Malatya standına yoğun ilgi gösteriliyor.

01 Ekim 2018 Pazartesi 17:23
Malatya standına yoğun ilgi

Fuara, Türkiye, İran, Ermenistan ve Gürcistan'dan 263 firma katılırken, Malatya Valiliği, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş'nin katkılarıyla açılan stant ise büyük ilgi gördü. Fuar süresince ziyaretçilere Malatya’yı tanıtan yazılı ve görsel materyaller dağıtıldı. Özellikle Van ve çevre illerde yaşayan Malatyalıların yoğun ilgisi gözden kaçmadı.

Fuar süresince ziyaretçilere Malatya kayısısı, Arapgir köhnü üzümü ve reyhan çayı ikram edildi. Fuarla ilgili konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürü Ali Cengiz, “Bu fuarlar ilin tanıtılması açısından çok önemlidir” diye konuştu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
VanTurizm Ve Seyahat FuarıMalatya Standı
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