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MALATYA ŞEHİDİNİ TOPRAĞA VERDİ

Hakkari Çukurca’da şehit olan Sözleşmeli Er Miraç Gürhan, memleketi Malatya’da gözyaşları arasında toprağa verildi.

MALATYA ŞEHİDİNİ TOPRAĞA VERDİ

Hakkari Çukurca’da şehit olan Sözleşmeli Er Miraç Gürhan, memleketi Malatya’da gözyaşları arasında toprağa verildi.

busabahmalatya
busabahmalatya
02 Şubat 2018 Cuma 14:53
MALATYA ŞEHİDİNİ TOPRAĞA VERDİ

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerce askeri üs bölgesine yapılan hain saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Miraç Gürhan (23) için Malatya Şehir Mezarlığı’nda cuma namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Ardından şehit Gürhan’ın cenazesi askerlerin omzunda tekbirler eşliğinde bir süre taşındı. Yaklaşık bir kilometre omuzlarda taşınan şehidin cenazesi Malatya Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.


Cenaze törenine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Ali Kaban, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. busabahmalatya.com 
 

İHA

Son Güncelleme: 02.02.2018 19:02
Anahtar Kelimeler:
Piyade Sözleşmeli Er Miraç GürhanŞEHİTMalatya
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