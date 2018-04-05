Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 21°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114883
ALTIN
172.202
DOLAR
4.0396
STERLİN
5.6606
EURO
4.9543

MALATYA PROJEDE PİLOT İL

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından ortak yürütülen ‘Çocuk Hakları ve İlkeleri Programı’ projesi için Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (MESOB) bilgilendirme ve açılış toplantısı düzenlenecek.

MALATYA PROJEDE PİLOT İL

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından ortak yürütülen ‘Çocuk Hakları ve İlkeleri Programı’ projesi için Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (MESOB) bilgilendirme ve açılış toplantısı düzenlenecek.

05 Nisan 2018 Perşembe 11:30
MALATYA PROJEDE PİLOT İL

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından ‘Çocuk Hakları ve İlkeleri Programı’ projesinin tanıtım toplantısı düzenlenecek.

MESOB Başkanı Şevket Keskin tarafından yapılan yazılı açıklamada, “TESK ve UNICEF tarafından hayata geçirilen Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı pilot il olarak Malatya ile birlikte Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Hatay, Mersin, İzmir, Manisa ve Ordu illerimizde uygulanacaktır. Bu kapsamda 9-10 Nisan 2018 tarihlerinde Malatya’da Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı Oda başkanlarımıza ve Oda genel sekreterlerimize yönelik olarak temel eğitim ve tanıtım toplantısı düzenlenecektir” diye konuştu.

AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN TEMEL TAŞI EĞİTİM VE AHLAKTIR

Keskin, Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı ile esnaf ve sanatkar camiasının bu konuda toplumda yaşanılan sıkıntılara çözüm bulma çabasında olduğunu belirterek, “Her esnafımız aynı zamanda bir mesleki eğitmendir. Esnaf dükkanları; Çıraklık, Kalfalık ve Ustalık eğitimlerinin verildiği birer okuldur. Çünkü Ahilik Kültürü, mesleki eğitimin yanında ahlaki eğitime de aynı değerde önem veren bir sistemdir. Esnaflarımız, çırak ve kalfalarını yetiştirirken sadece meslek eğitimi ile kalmıyor, toplumun birliği ve dirliği içinde katkı sunuyorlar. Bu nedenle bir çocuk ailesi için ne kadar kıymetli ise, onu büyütüp usta yapan esnaf ve sanatkar içinde o derece kıymetlidir. Esnafımız; yanına verilen bir çırağı yetiştirip usta yapana kadar ona toplumun ve milletin bir emaneti olarak bakar. Esnaf ve sanatkarımızın, hayatta övünebileceği en kutsal noktalardan birisi, çırak olarak, kalfa olarak ve usta olarak yetiştirdiği insanlardır, yetiştirdiği ustaların topluma verdiği hizmettir. Biz esnaf ve sanatkar camiası olarak; çocuklarımızın kıymetini ve değerini biliyoruz. Çünkü bin yıldır yaşattığımız ahilik Kültürünün temel taşı eğitim ve ahlaktır” ifadelerini kaydetti.

Keskin, ‘Çocuk Hakları ve İlkeleri Programı’ projesinin hayata geçirilmesinde büyük emeği ve katkısı olan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’e teşekkür etti. (Bülten)busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
ŞEVKET KESKİNMalatyaBusabahmalatyaÇocuk Hakları Ve İlkeleri Programı’
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BATTALGAZİ BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI
BATTALGAZİ BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI
KADIN MECLİSİNE YANGIN EĞİTİMİ VERİLDİ
KADIN MECLİSİNE YANGIN EĞİTİMİ VERİLDİ
TOPSÖĞÜT MAHALLESİ’NE YENİ İÇME SUYU HATTI
TOPSÖĞÜT MAHALLESİ’NE YENİ İÇME SUYU HATTI

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim