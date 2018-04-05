MALATYA PROJEDE PİLOT İL

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından ‘Çocuk Hakları ve İlkeleri Programı’ projesinin tanıtım toplantısı düzenlenecek.

MESOB Başkanı Şevket Keskin tarafından yapılan yazılı açıklamada, “TESK ve UNICEF tarafından hayata geçirilen Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı pilot il olarak Malatya ile birlikte Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Hatay, Mersin, İzmir, Manisa ve Ordu illerimizde uygulanacaktır. Bu kapsamda 9-10 Nisan 2018 tarihlerinde Malatya’da Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı Oda başkanlarımıza ve Oda genel sekreterlerimize yönelik olarak temel eğitim ve tanıtım toplantısı düzenlenecektir” diye konuştu.

AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN TEMEL TAŞI EĞİTİM VE AHLAKTIR

Keskin, Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı ile esnaf ve sanatkar camiasının bu konuda toplumda yaşanılan sıkıntılara çözüm bulma çabasında olduğunu belirterek, “Her esnafımız aynı zamanda bir mesleki eğitmendir. Esnaf dükkanları; Çıraklık, Kalfalık ve Ustalık eğitimlerinin verildiği birer okuldur. Çünkü Ahilik Kültürü, mesleki eğitimin yanında ahlaki eğitime de aynı değerde önem veren bir sistemdir. Esnaflarımız, çırak ve kalfalarını yetiştirirken sadece meslek eğitimi ile kalmıyor, toplumun birliği ve dirliği içinde katkı sunuyorlar. Bu nedenle bir çocuk ailesi için ne kadar kıymetli ise, onu büyütüp usta yapan esnaf ve sanatkar içinde o derece kıymetlidir. Esnafımız; yanına verilen bir çırağı yetiştirip usta yapana kadar ona toplumun ve milletin bir emaneti olarak bakar. Esnaf ve sanatkarımızın, hayatta övünebileceği en kutsal noktalardan birisi, çırak olarak, kalfa olarak ve usta olarak yetiştirdiği insanlardır, yetiştirdiği ustaların topluma verdiği hizmettir. Biz esnaf ve sanatkar camiası olarak; çocuklarımızın kıymetini ve değerini biliyoruz. Çünkü bin yıldır yaşattığımız ahilik Kültürünün temel taşı eğitim ve ahlaktır” ifadelerini kaydetti.

Keskin, ‘Çocuk Hakları ve İlkeleri Programı’ projesinin hayata geçirilmesinde büyük emeği ve katkısı olan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’e teşekkür etti. (Bülten)busabahmalatya.com