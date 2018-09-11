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Malatya olası şarbon vakasına hazırlıklı

Türkiye’nin bazı illerinde şarbon vakasının görüldüğünü ve bu vakanın Malatya’da bulunmadığını ifade eden Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, “Malatya Tarım İl Müdürlüğü Malatya’da böyle bir hastalık çıkması halinde hazırlıklı” dedi.

Malatya olası şarbon vakasına hazırlıklı

Türkiye’nin bazı illerinde şarbon vakasının görüldüğünü ve bu vakanın Malatya’da bulunmadığını ifade eden Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, “Malatya Tarım İl Müdürlüğü Malatya’da böyle bir hastalık çıkması halinde hazırlıklı” dedi.

11 Eylül 2018 Salı 12:05
Malatya olası şarbon vakasına hazırlıklı

Son günlerde bazı illerde şarbon hastalığının ortaya çıktığı iddiası bazı şehirlerde tedbirler alınmasına neden oldu. Malatya’da şarbon vakasının olup olmadığını dile getiren Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, BUSABAH gazetesine konuşarak, bilgiler verdi.

Şarbon hastalığının yurtdışından ithal edilen hayvanlarda ortaya çıktığını ileri süren Taneli, birkaç ilde bu hastalığının bulunduğunun söylediğini dile getirdi.

MALATYA’DA HERHANGİ BİR VAKA YOK

Malatya Tarım İl Müdürlüğü şarbon vakasına karşı hazırlıklı olduğunu ifade eden Taneli, “Şarbon hastalığıyla ilgili Malatya’da herhangi bir vaka olmadı. Şarbon hastalığının ithal etlerden değil de ithal hayvanlardan geldiği söylendi. Malatya Tarım İl Müdürlüğü Malatya’da da böyle bir hastalık çıkması halinde hazırlıklı. Şarbon hastalığı bir yerde görüldüğü zaman o bölge hemen karantinaya alınıyor ve çevreye yayılması engelleniyor. Ben Malatya Tarım İl Müdürümüzle görüştüm. Böyle bir hastalığın Malatya olmadığını söyledi” diye konuştu. busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Malatyaşarbon Vakası
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