Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
119044
ALTIN
161.360
DOLAR
3.7383
STERLİN
5.3209
EURO
4.6627

MALATYA'NIN EN BÜYÜK SORUNU TRAFİK

 MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Malatya’da yaşanan trafik sorunun çözülmesi için bazı önerilerde bulundu. 

MALATYA'NIN EN BÜYÜK SORUNU TRAFİK

 MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Malatya’da yaşanan trafik sorunun çözülmesi için bazı önerilerde bulundu. 

busabahmalatya
busabahmalatya
01 Şubat 2018 Perşembe 16:04
MALATYA'NIN EN BÜYÜK SORUNU TRAFİK

Avşar, Malatya ili için yapılan anketlerde en büyük sorunun Trafik olduğunun ortaya çıktığını kaydederek, "Bunu yaşayarak görüyoruz. Bunun nedeni artan araç sayısıdır. Şu anda Malatya'daki araç sayısı 165 bin adettir. Bölge illerinde Elazığ 'da 115 bin adet, Diyarbakır'da 121 bin adet araç bulunmaktadır. Bu sebeple nüfus göre baktığımızda Diyarbakır'da 13 kişiye 1 araç düşerken, ilimizde 4 kişiye 1 araç düşmektedir. Bu sebeple, çözüm üretmek adına bazı önerilerde bulunuyoruz" dedi.
Önerilerine yeni devlet hastanesi ile Özsan Sanayi arasındaki refüjler fazla olduğunu ve kaldırılması gerektiğini belirterek başlayan Avşar, Sanayi kavşağında ise akıllı dönüş cepler yapılması gerektiğini ifade etti.Avşar, "Ayrıca, Özsan Sanayi Sitesinden ana caddeye giriş verilen kavşak trafiğin akıcı olması adına kapatılmalıdır. Yine organize sanayi bölgesi girişi ve çıkışında saat 08-15-18 ve 23 saatlerinde işçi servis çıkışları sebebiyle trafik tıkanmaktadır. Ağaçlık olan alandan havaalanı yoluna doğru büyük bir kavşak ile 1.OSB ve 2.OSB girişleri alt geçit olarak ana yollardan ayrılır ise trafik bu bölgede de daha akıcı olacaktır” şeklinde konuştu.


Mücelli kavşağında Mücelli, Kernek ve Emeksiz yönlerinden gelen ve giden araçların trafiği tıkadığını aktaran Avşar, “Bu güzergahın açılması için, Paşaköşkü yönüne doğru çıkmaz sokağın trafiğe açılması gerekmektedir. Bunların haricinde, K.maraş Narlı gişelerinden Temmuz 2017 döneminda giren araç sayısı 300 bin’dir. Bu araçların yüzde 80'i Malatya üzerinden doğuya gitmektedir. Bundan dolayı çevreyolundan bazen günlük 8 bin araç geçmektedir. Hem şehir içi hem de şehir dışı araç yoğunluğu ile trafik kaosu yaşıyoruz. Bu sebeple acilen kuzey ve güney çevreyollarının da hayata geçirilmesi gerekmektedir. Malatya ilinden geçen araç sayısı ile birlikte şehir içinde var olan araç sayısı fazlalığı dikkate alındığından 1 dakika içinde çevreyolundan yaklaşık 20 araç geçmesi gerekmektedir. Trafik akıcı ise sorun değil ama trafikte sorun olursa bu durum kaosa sebep olmaktadır” diye konuştu.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent AvşarMalatyaTRAFİK SORUNU
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 Keskin’in acı günü 
 Keskin’in acı günü 
Battalgazi Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısını yaptı 
Battalgazi Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısını yaptı 
Cami imamlarıyla bir araya geldi 
Cami imamlarıyla bir araya geldi 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim