MALATYA'NIN EN BÜYÜK SORUNU TRAFİK

Avşar, Malatya ili için yapılan anketlerde en büyük sorunun Trafik olduğunun ortaya çıktığını kaydederek, "Bunu yaşayarak görüyoruz. Bunun nedeni artan araç sayısıdır. Şu anda Malatya'daki araç sayısı 165 bin adettir. Bölge illerinde Elazığ 'da 115 bin adet, Diyarbakır'da 121 bin adet araç bulunmaktadır. Bu sebeple nüfus göre baktığımızda Diyarbakır'da 13 kişiye 1 araç düşerken, ilimizde 4 kişiye 1 araç düşmektedir. Bu sebeple, çözüm üretmek adına bazı önerilerde bulunuyoruz" dedi.

Önerilerine yeni devlet hastanesi ile Özsan Sanayi arasındaki refüjler fazla olduğunu ve kaldırılması gerektiğini belirterek başlayan Avşar, Sanayi kavşağında ise akıllı dönüş cepler yapılması gerektiğini ifade etti.Avşar, "Ayrıca, Özsan Sanayi Sitesinden ana caddeye giriş verilen kavşak trafiğin akıcı olması adına kapatılmalıdır. Yine organize sanayi bölgesi girişi ve çıkışında saat 08-15-18 ve 23 saatlerinde işçi servis çıkışları sebebiyle trafik tıkanmaktadır. Ağaçlık olan alandan havaalanı yoluna doğru büyük bir kavşak ile 1.OSB ve 2.OSB girişleri alt geçit olarak ana yollardan ayrılır ise trafik bu bölgede de daha akıcı olacaktır” şeklinde konuştu.



Mücelli kavşağında Mücelli, Kernek ve Emeksiz yönlerinden gelen ve giden araçların trafiği tıkadığını aktaran Avşar, “Bu güzergahın açılması için, Paşaköşkü yönüne doğru çıkmaz sokağın trafiğe açılması gerekmektedir. Bunların haricinde, K.maraş Narlı gişelerinden Temmuz 2017 döneminda giren araç sayısı 300 bin’dir. Bu araçların yüzde 80'i Malatya üzerinden doğuya gitmektedir. Bundan dolayı çevreyolundan bazen günlük 8 bin araç geçmektedir. Hem şehir içi hem de şehir dışı araç yoğunluğu ile trafik kaosu yaşıyoruz. Bu sebeple acilen kuzey ve güney çevreyollarının da hayata geçirilmesi gerekmektedir. Malatya ilinden geçen araç sayısı ile birlikte şehir içinde var olan araç sayısı fazlalığı dikkate alındığından 1 dakika içinde çevreyolundan yaklaşık 20 araç geçmesi gerekmektedir. Trafik akıcı ise sorun değil ama trafikte sorun olursa bu durum kaosa sebep olmaktadır” diye konuştu.busabahmalatya.com