Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116593
ALTIN
163.616
DOLAR
3.8063
STERLİN
5.2895
EURO
4.6601

MALATYA'NIN BEKLEDİĞİ HABER GELDİ

 Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Perşembe ve Cuma günü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. 

MALATYA'NIN BEKLEDİĞİ HABER GELDİ

 Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Perşembe ve Cuma günü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. 

SİNEM
SİNEM
17 Ocak 2018 Çarşamba 16:33
MALATYA'NIN BEKLEDİĞİ HABER GELDİ

CUMA GÜNÜ MALATYA'YA KAR YAĞACAK 

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Perşembe günü öğle saatlerinde Elazığ, Adıyaman ve Malatya'da öncelikle çok kuvvetli yağmur yağışının beklendiğini, tahminlere göre metre kareye 21 ile 75-100 kilogram arası yağış düşeceğinin değerlendirildiği aktarıldı. Perşembe akşam ve Cuma günü ise Elazığ, Malatya ve Adıyaman'da yoğun kar yağışının beklendiği , kar kalınlığının 20 ile 50 santimetre olacağının tahmin edildiği bildirdi.
Tunceli ve Bingöl için de uyarı yapan merkez, perşembe ve cuma günü kar yağışının iki kentte de 21 santimetreyi geçeceği, 5 ilde de buzlanma, don, sel ve su taşkınlarına karşı ilgililerin tedbirli olmasını istedi.

busabahmalatya.com 
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
KarMalatyaMeteorolojiUyarıBusabah
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BAŞKAN MİLLİOĞULLARI MAHALLELERİ İNCELİYOR
BAŞKAN MİLLİOĞULLARI MAHALLELERİ İNCELİYOR
BAŞKAN GÜRKAN’I ÖVDÜ
BAŞKAN GÜRKAN’I ÖVDÜ
BU YARIŞMA KUDÜS TEMALI
BU YARIŞMA KUDÜS TEMALI

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim