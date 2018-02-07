MALATYA'NIN ASAYİŞ TABLOSU

Emniyet tarafından yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü olarak Malatya halkımızın huzur ve güvenliği kamu düzenin sağlanması ve suç ve suçlularla mücadele kapsamında, Tem Şube Müdürlüğü, Kom Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerimiz tarafından 2017 yılı içerisinde uygulama ve denetimlergerçekleştirildi” denildi.

92 ŞAHIS FİRARİ

Yapılan açıklamada, TEM ve KOM Şube Müdürlüğünce icra edilen faaliyetler şu şekilde aktarıldı:

“FETÖ/PDY’ninilimizdeki yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda toplam bin 12 şahıs hakkında işlem yapılmış; bunlardan 275 şahıs tutuklanmış, 428 şahıs Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılmış, 217 şahıs ifadesinin ardından serbest bırakılmış, 92 şahıs firari olarak aranmaktadır.

DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak yürütülen çalışmalar sonucunda 18 şahıs gözaltına alınmış, gözaltına alınan şahıslardan 4 şahıs tutuklanmış, 5 şahıs serbest bırakılmış, 9 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, 3 şahıs ise firari olarak aranmaktadır.

1 KİŞİ ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 70 şüpheli hakkında işlem yapılmış; 1 şüpheli ölü olarak ele geçirilmiş, 67 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 12 şahıs tutuklanmış, 36 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, 18 şahıs serbest bırakılmış, 3 şüpheli ise firari olarak aranmaktadır.

Ayrıca farklı illerin soruşturmaları kapsamında il dışından gelen talimat evrakları doğrultusunda 521 şüpheli hakkında işlem yapılmış, işlem yapılan, 309 şüpheli soruşturma iline sevk edilmiş, 54 şahıs tutuklanmış, 26 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, 21 şahıs serbest bırakılmış 122 şüpheli firari olarak aranmaktadır.”

59 BİN 921 GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA

Kaçakçılık ve Mali Suçlara yönelik yapılan çalışmalarda ise, şöyle çalışmalar yapıldığı bildirildi:

“5607 Sayılı Kanun Kapsamında 139 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 137 şüpheli serbest bırakılmış, 2 şahıs firari olarak aranmaktadır. Şüphelilerin yapılan aramasında 59 bin 921 paket halinde değişik markalarda gümrük kaçağı sigara, 279 bin 306 adet içerisi tütün doldurulmuş makaron, 65 kg pipo tütün, 27 şişe bandrolsüz içki, (15) lt. boğma rakı, 152 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 1 adet tarihi eser, 3 bin 629 adet sikke, 5 bin 807 adet emtia (ilaç), 94 adet elektronik eşya ele geçirilmiştir.

Resmi Belgede Sahtecilik, piyasaya sahte para sürmek, nitelikli dolandırıcılık, ve vergi usul kanununa muhalefet suçundan 52 şüpheli hakkında işlem yapılmış. 4 şüpheli tutuklanmış, 38 şüpheli serbest bırakılmış, 10 şüpheli ise firari olarak aranmaktadır. Şüphelilerin yapılan aramasında ise 13 adet sahte para, 17 adet sahte belge, 5 adet çek ele geçirilmiştir.

26 KİŞİ SERBEST

6136 Sayılı Kanun kapsamında 57 şahıs hakkında işlem yapılmış, 16 şahıs tutuklanmış, 12 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, 26 şahıs serbest bırakılmış, 3 şahıs ise firari olarak aranmaktadır. Şüphelilerin yapılan aramasında 14 adet 9 mm çapında tabanca bu tabancalara ait 759 adet mermi, 22 adet şarjör, 8 adet kurusıkı tabanca, 31 adet av tüfeği, 175 adet av tüfeği kartuşu, 48 adet kesici alet ele geçirilmiştir.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ise şu çalışmaların yapıldığı ifade edildi:

“Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce; uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2017 yılı içerisinde ilimiz genelinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı veya kullanıldığı değerlendirilen toplam 230 olay meydana gelmiş, gözaltına alınan 405 şüpheliden 240 şahıs serbest, 165 şahıs da tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Yapılan bu operasyonlar sonucu; 278 kg. kubar esrar, 31 kg. 500 gr. toz esrar, 25 kg eroin, 475 kök kenevir, 17 kg. sentetik kannabinoid, 7 kg. 180 gr. metamfetamin, 30 gr. kokain, 270 gr. Afyon sakızı, 13.430 adet ecstasy, 1280 adet Yeşil Reçeteye tabi hap, 1 adet captagon maddesi ele geçirilmiştir.

2 BİN 832 MATERYALE EL KONULDU

Güvenlik Şube Müdürlüğünce ise, “Basın Suçları, Fikri Sınai Hakların Korunması, Markaların Korunması ve Güvenlik Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan Bandrol Uygulama Operasyonları kapsamında 2017 yılında toplam 52 operasyon icrası yapılmış bu operasyonlarda 54 kişi hakkında ilgili kanunlar çerçevesinde adli işlem yapılmış ve bu operasyonlarda toplam 2 bin 832 materyale el konulmuştur” şeklinde çalışmaların yapıldığı bildirildi.

REKOR PARA CEZALARI

Asayiş Şube Müdürlüğü ve merkez İlçe Emniyet müdürlüklerince (Battalgazi ve Yeşilyurt) yapılan şok uygulamalar ve yol uygulamalarında şu çalışmalar gerçekleştirildi:

“469 bin 753 Şahsın GBT’si yapılmış, aranan 2 bin 201 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiş, 471 ruhsatsız tabanca, 259 kurusıkı tabanca, 338 av tüfeği, bin 260 adet av tüfeği kartuşu, 2 bin 467 fişek, 28 kg uyuşturucu madde, 79 pet şişe boğma rakı, bin 737 uyuşturucu hap, 304 kök hint keneviri, 4 bin 701 paket kaçak sigara, 670 kesici alet ele geçirilmiş, 6 faili meçhul olay aydınlatılmış, 36 işyeri kontrol edilmiştir.Ayrıca yasa dışı bahis suçundan 8 bin 670 TL para ele geçirilmiş, tombala oynandığı tespit edilen 7 işyerinde 8 adet tombala makinası ele geçirilmiş ve 326 şüpheli hakkında kumar oynamaktan 74 bin 2 TL idari para cezası uygulanmıştır. İlimiz sınırları içerisinde günübirlik olarak kiralanan yerlerle ilgili yapılan denetimlerde ise 127 adres kontrol edilmiş, 7 işyerine 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununa muhalefet suçundan 31 bin 146 TL idari para cezası uygulanmıştır.67 bin 474 araç sorgulanmış, 2 bin 67 araç ve 2 bin 956 araç sürücüsüne işlem yapılmış ve 1 milyon 112 bin 162TL idari para cezası uygulanmış, 7 araç trafikten men edilmiştir.

Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube müdürlüklerince yapılan uygulamalarda ise, “435 bin 297 araç sürücüsü kontrol edilmiş toplam 26 bin 395 araç sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı 27 milyon 529 bin 114 TL cezai işlem uygulanmıştır. 457 araç sürücüsünün ehliyetine el konulmuş, 3 bin 39 araç trafikten men edilmiştir. 126 araca abartı egzoz kullanmaktan, 251 motosiklet sürücüsüne kasksız motor kullanmaktan cezai işlem uygulanmıştır” şeklinde çalışmaların yapıldığı ifade edildi.