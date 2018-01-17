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MALATYA'NIN 2017 İTFAİYE RAPORU 

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2017 yılı içerisinde 5 bin 858 olaya müdahale etti. 

MALATYA'NIN 2017 İTFAİYE RAPORU 

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2017 yılı içerisinde 5 bin 858 olaya müdahale etti. 

AHMET
AHMET
17 Ocak 2018 Çarşamba 15:03
MALATYA'NIN 2017 İTFAİYE RAPORU 

Etkin ve başarılı çalışmalar yaparak vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı 2017 yılında yoğun mesai harcadı.
Konuyla ilgili olarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının Malatya genelinde 18 ayrı noktada, 57 araç ve 232 personelle 7/24 hizmet verdiği belirtildi.
Her noktada hizmetlerini yoğun bir şekilde sürdüren itfaiye teşkilatı 2017 yılı içerisinde 2 bin 910 itfaiye ve 2 bin 948 tali olay olmak üzere toplamda 5 bin 858 olaya müdahale ettiği kaydedildi. Buna göre itfaiye teşkilatı 1 yıl içerisinde, 255 ev yangını, 108 işyeri yangını, bin 650 bahçe ve ot yangını, 135 araç yangını, 336 trafik kazası ve kurtarma, 257 elektrik, 68 sel/su baskını, 62 kömürlük/odunluk yangını, 26 orman yangını, 9 boğulma ve 4 rüzgar/fırtına olaylarına müdahale etti.
Yapılan açıklamada sadece olaylara müdahale etmekle kalmayan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, aynı zamanda eğitici faaliyetlerini de yoğun bir şekilde sürdürdüğü ifade edildi. Bu çerçevede anaokulu ve 1. sınıfa giden öğrencilere yangın konulu eğitici, bilgilendirici boyama kitabı dağıtıldığı, kurum kuruluş ve tüzel kişilere ait kuruluşlarda 75 bin 654 kişiye yangın eğitimi verildiği bildirildi.
Kırsal mahalleleri de kapsayan mahalle muhtarları ile mahalle sakinlerine yangın önlem eğitimlerinin verildiği, kırsalda 10 mahalleye de Yangına Müdahale Tankerlerinin tahsis edildiği kaydedildi.
Kendi içerisinde mesleki eğitim ve fiziki spor çalışmalarını da düzenli bir şekilde yapan Büyükşehir İtfaiyesi bu doğrultuda, ilk yardım eğitimi, temel itfaiye eri eğitimi, arama kurtarma eğitimi, olay yeri inceleme eğitimi, su altı dalış eğitimi, yüksekte çalışma eğitimi ve tünel yangınları eğitimlerinin alındığı ifade edildi.

busabahmalatya.com 

İHA

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MalatyaItfaiye2017Busabah
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