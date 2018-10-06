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Malatya ne diyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bizim AB'ye katacağımız çok şey var, onların da bize katacağı çok şey olabilir. Ama bu mantıkla giderse, bize düşen de 81 milyona gitmek” sözleri gündeme oturdu. Konuyu değerlendiren Malatya’daki bazı vatandaşlar Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne ihtiyacı olmadığını ve olası bir referandumda Avrupa Birliği’ne girmeme yönünde oy kullanacaklarını dile getirirken, bazı vatandaşlar ise Türkiye’nin Avrupa’ya ihtiyacı olduğunu savundular.

Malatya ne diyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bizim AB'ye katacağımız çok şey var, onların da bize katacağı çok şey olabilir. Ama bu mantıkla giderse, bize düşen de 81 milyona gitmek” sözleri gündeme oturdu. Konuyu değerlendiren Malatya’daki bazı vatandaşlar Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne ihtiyacı olmadığını ve olası bir referandumda Avrupa Birliği’ne girmeme yönünde oy kullanacaklarını dile getirirken, bazı vatandaşlar ise Türkiye’nin Avrupa’ya ihtiyacı olduğunu savundular.

06 Ekim 2018 Cumartesi 13:08
Malatya ne diyor?

Yıllarca Avrupa Birliği’ne (AB) girmek isteyen Türkiye’nin sürekli oyalanması Türkiye ve Türk insanını sonunda bıktırdı. Son olarak Avrupa Birliği’yle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bizim AB'ye katacağımız çok şey var, onların da bize katacağı çok şey olabilir ama bu mantıkla giderse bize düşen de 81 milyona gitmek” sözünü değerlendiren Malatyalılar, BUSABAH gazetesine konuştu.

Avrupa Birliği’ne girilmemesi taraftarı olan Yılmaz Dündar isimli vatandaş, Türkiye’nin zaten kendi kendine yeten bir ülke olduğunu söyledi.

DESTEKLEMEYECEĞİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avrupa Birliği’ne girip girmeme konusunda referandum sinyalini desteklediğini belirten Dündar, “Sadece bizi kendi halimize bırakmıyorlar. Eğer halk oylaması olsa kimsenin Avrupa Birliği’ne olumlu yaklaşacağını düşünmüyorum. Mesela ben böylesi bir referandumda Avrupa Birliği’ne girmeyi desteklemeyeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın referandum sinyalini ben destekliyorum” diye konuştu.

AVRUPA BİRLİĞİ’NE GİRMEK LAZIM

Avrupa Birliği’ne girmenin gerekliliğini belirten Mustafa Aslan isimli vatandaş ise, “Ben Avrupa Birliği’ne girip girmeme konusunda halk oylamasına gidilmesinde ben Avrupa Birliği’ne girmeyi kabul edebilirim. Avrupa Birliği’ne girmek lazım. Ekonomimize biraz daha faydası olacağını düşünüyorum. Benim oyum Avrupa Birliği’ne girmek yönünde olacak” ifadelerini kullandı. 

CUMHURBAŞKANIMDAN YANAYIM

Referandum olsa oyunu Avrupa’ya Birliği’ne girmemek yönünde kullanacağını söyleyen Zeki Atlı isimli vatandaş ise, “Cumhurbaşkanı ne derse biz onu yapacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği olmazsa olmaz değil demişse ben de öyle derim ve halk oylaması yapılırsa ben de girmeyelim yönünde oy kullanırım. Cumhurbaşkanımdan yanayım” şeklinde konuştu.

KATILMAMIZA GEREK YOK

Avrupa Birliği’ne gerek olmadığını kaydeden Necmettin Zayifisimli vatandaş da, “Avrupa Birliği’ne gerek yok. Türkiye’nin Avrupa’ya ihtiyacı yok ki, Avrupa’nın Türkiye’ye ihtiyacı var. Bir halk oylamasına gidildiği zaman benim oyumun rengi Avrupa Birliği’ne girmeyelim yönünde olur. Avrupa Birliği’ne katılmamıza gerek yoktur. Ekonomik olarak bir zararımızın olamayacağını düşünüyorum. Ekonomimiz şu anda kötü. Bunda da daha kötü olacağını düşünmüyorum. Dolara bir zam gelirse her şeye geliyor. Mağdur olan asgari ücretli ve esnafa oluyor” ifadelerini kullandı.

BİZİM ONLARA İHTİYACIMIZ VAR

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne ihtiyacı olduğunu dile getiren Cumali Kaya isimli vatandaş ise, “Bence biz Türkiye olarak Avrupa Birliği’ne ihtiyaç duyuyoruz. Avrupa Birliği’ne girmemiz gerekiyor. Avrupa Birliği’nin bize ihtiyacı yok, bizim onlara ihtiyacımız var. Halk oylaması olsa ben kesinlikle Avrupa Birliği’ne kesinlikle girmeyi tercih ederim” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
MalatyaErdoğan
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