Malatya Merkezli FETÖ/PDY Operasyonu

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY’yeyönelik Malatya merkezli Erzurum, Eskişehir, Adana, Kahramanmaraş, Bolu, Ankara, Konya, İzmir, İstanbul ve Kilis illerinde operasyon düzenledi.

SABAH SAATLERİNDE OPERASYON

Örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde bulunduğu tespit edilen Hava ve Kara Kuvvetlerinde görevli astsubay rütbesindeki 13 şahıs, askeri okuldan ilişiği kesilen 1 şahıs, askeri mahrem yetkilisi olan 4 şahıs olmak üzere toplam 18 şahsın yakalanması amacı ile dün sabah yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da 6, Eskişehir'de 3, Kahramanmaraş'ta 2, Adana'da 2, Bolu'da 1 ve Kilis'te 1 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. busabahmalatya.com