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Malatya merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Malatya merkezli 5 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Malatya merkezli 5 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

04 Ekim 2018 Perşembe 17:19
Malatya merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY’nin gizli iletişim aracı ByLock kullanıcılarına ve askeri mahrem sorumlularına yönelik Malatya merkezli Ankara, İstanbul, Bitlis ve Kahramanmaraş’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin sorguları tamamlandı.

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 8’i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 3 kişi ise tutuklandı. 1 şüphelinin de küçük çocuğunun olması nedeniyle serbest bırakıldığı belirtildi. (İHA)

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaFetöşüpheli
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