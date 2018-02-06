MALATYA KURUYEMİŞTEN VAZGEÇEMİYOR

Ülkemizde çayı çok seviyoruz ve tüketimi de oldukça fazla. Çayı içmeyi sevdiğimiz kadar yanında başka şeyler de tüketmek artık bir gelenek haline gelmiş bulunuyor. Malatya’da da çayların yanına ikram edilen çerezler oldukça rağbet görüyor. Çerezlerin yanı sıra kayısısı ile meşhur şehirde ikramların başını birçok çeşit kayısıdan elde edilmiş ürünler çekiyor.

Kayısı ve kuruyemiş satan esnaf Özkan Akbaş, Malatya’da kuruyemişe talebin olduğunu söyledi. Satışlar ve fiyatlar hakkında da bilgi veren Akbaş, “Fiyatlarda artış oldu özellikle de kayısı fiyatlarında ancak bu bize yansımadı” dedi.

Esnaf Akbaş, kayısı fiyatlarındaki artışın üretici ve ihracatçı arasında olduğunu ifade etti. Akbaş, “Çiftçi kayısıyı pahalıya verdi ancak bu bizi etkilemedi. Satışlarımız yaza göre aynı fiyatlar için de normal diyebiliriz” diye konuştu.

Akbaş fiyatların kilosunu şu şekilde sıraladı:

ÇEREZ FİYATLARI 18 İLE 60 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

“Karışık çerez 25 TL, fındık içi 50 TL, Antep fıstığı 60 TL, ceviz içi 60 TL, badem 60 TL, islimli kayısı çekirdeği 15 TL, gün kurusu kayısı çekirdeği 20 TL, kavrulmuş kayısı çekirdeği 25 TL, kuru dut 20 TL, kuru erik 25 TL, leblebi 18 TL.”

Esnaf Akbaş, kayısı, kayısı ürünleri ve kuruyemiş dışında meyvelerin kurularını da sattıklarını söyledi ve vatandaşın oldukça talep ettiğini ifade etti. Ananasın kuru halini de sattıklarını söyleyen Akbaş, kilosunun 35 lira olduğunu kaydetti.busabahmalatya.com