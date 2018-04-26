Malatya Kültürü Sergileniyor

Malatya’nın kültürü, tarihi ve doğal güzellikleri ile gastronomideki zenginliğinin en iyi şekilde değerlendirilerek yurt içi ve yurt dışında tanıtımı amacıyla başta Valilik olmak üzere Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçe ve diğer ilçe belediyeleri, İnönü Üniversitesi, Fırat Kalkınma Ajansı, kamu kurum ve kuruluşlar, STK’lar, özel sektör ve şehrin tüm dinamikleriyle ortak çalışmalar sergileniyor.

Bu çalışmalar neticesinde tanıtımda iki önemli unsur öne çıkarılarak Malatya için yurt içi ve yurt dışında tanıtma faaliyetleri düzenlenecek. Bu düşünceler çerçevesinde Arslantepe Ören Yeri ve yöresel yemek kültürü tanıtımdaki en önemli iki ana başlık olacak.

Başlatılan bu tanıtım faaliyetleri çerçevesinde aylık coğrafya, turizm, keşif dergilerinden Atlas dergisinin 25. yıl nisan ayı özel sayısında “Yedi Kültür Yedi Medeniyet Malatya” başlığıyla 2 sayfalık tanıtım makalesine yer verildi.

Özel sayısı olması nedeniyle 30 bin tirajlı olarak basılan dergide Arslantepe’den, köftelerden ve fırın yemeklerinden oluşan yemek kültürüne yer verildi.(Bülten)