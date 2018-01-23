MALATYA KIRMIZI BEYAZ

Battalgazi Belediyesi, Afrin Harekâtı’na destek olmak için Malatya Valiliğinin bayrak daveti üzerine hemen harekete gerçi. Belediye, Sivas Caddesi başta olmak üzere bazı caddeler üzerine ay yıldızlı bayrağı asarak vatandaşlardan takdir aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Afrin Harekâtı’nın 3. gününde Mehmetçiğe destek vermek için Malatya da kayıtsız kalmadı. Malatya Valiliğinin, “Ülkemizin milli birlik ve beraberliğinin doruk noktasına ulaştığı bugünlerde başlatılan bu harekatın yanında olduğumuzu göstermek için dualarımızla ve ay yıldızlı bayrağımızla destek vermek gerektiği düşüncesiyle başta Valilik binamız olmak üzere, Belediyelerimiz, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda ve konutlarımızda dev bayrağımızı dalgalandırmak üzere tüm Malatyalı hemşerilerimizi Malatya’mızı ay yıldızlı bayrağımızla donatmaya davet ediyoruz” açıklamasının ardından Battalgazi Belediyesi hemen harekete geçti.

Sivas Caddesi başta olmak üzere bazı caddelere yaklaşık binlerce bayrak asan belediye vatandaşların da takdirini topladı. Vatandaşlar bu günlerde Mehmetçiğe destek vermenin gerekli olduğunu dile getirerek, bütün Malatyalıların Valiliğin bu çağrısına uyması gerektiğini söylediler.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ’Nİ TEBRİK EDİYORUM

Harekâtta Türk askerine başarılar dileyen Muzaffer Kınık isimli vatandaş, “Bu harekât bizim için bir onur meselesi oldu. Orada sadece PKK, YPG ve DEAŞ’la savaşmıyoruz, Amerika’yla da savaşıyoruz. Bu harekât Türkiye’nin Amerika karşısında nasıl boyun eğmediğini gösteren bir harekât. Bundan dolayı ben Malatya caddelerini bayraklarla donatan Battalgazi Belediyesini tebrik ediyorum. Ben de evime asacağım. Umarım bütün Malatyalılar da bu harekâta destek vermek için evlerine, dükkânlarına bir bayrak asarlar” diye konuştu.

BİZİM İÇİN SAVAŞIYORLAR

Kendisinin evinde de bir Türk bayrağı bulunduğunu söyleyen Kadiriye Aksu isimli vatandaş ise, “Mehmetçiklerimiz bizim güvenliğimiz için Suriye’deler. Bizim için savaşıyorlar. Ancak burada bir çelişki var. Bizim Mehmetlerimiz Suriye’de ancak Suriyeli erkekler burada. Hepsi de babayiğit, hepsinin de eli silah tutar. Ben Mehmetçiklerimiz gitmesin demiyorum, Mehmetçiklerimizle birlikte Suriyeli erkekler de savaşmaya gitmeliler. Ben Mehmetlerimize, Mehmetçiklerimize, kınalı kuzularımıza başarılar diliyorum. İnşallah burunları kanamadan ülkelerine geri dönerler. Allah onların yar ve yardımcısı olsun” şeklinde konuştu.