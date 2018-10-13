Malatya kendini tanıtıyor

Malatya Tanıtım Günleri açılışınaİstanbul Valisi Vasıp Şahin, Vali Ali Kaban, Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Mehmet Celal Fendoğlu, İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Milli Eğitim eski Bakanı Metin Emiroğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, ilçe belediye başkanları, STK Başkanları, çeşitli dernekler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İKİ ÖNEMLİ DEĞER

Vali Ali Kaban açılış nedeniyle yaptığı konuşmada, “Tanıtım hadisesi çok uzun nefesli bir olay, bir kere yapılmakla biten arkasından unutulabilen bir hadise değil, sürekli yapılması gereken sürekli hatırlatılabilmesi gereken bir durum. Burada buluşmamıza vesile olan bu tip faaliyetlere dair çalışmalar önem arz ediyor ve bu anlamda da bugün burada bizi bir araya getiren Malatya Dernekler Federasyonu’nun çok değerli başkanı başta olmak üzere kendi şahsında bütün yönetim kurulu üyelerine burada emeği geçen federasyon bünyesinde bulunan veya federasyon bünyesinde bulunmasa da bir dernek çatısı altında bir araya gelmiş olan ve buraya emek veren buraya katılımları ile destek veren bütün Malatyalı kardeşlerimize teşekkürü bir borç biliyorum.Tabi Malatya bir yandan tanıtıma muhtaç olmayan bir şehir çünkü şehirler vardır veya mekanlar vardır daha genel konuşacak olursak bu mekanlar için bir ciddi anlamda hikaye uydurmanız lazım çünkü bir hikayesi yoktur, bir yaşanmışlığı yoktur, ilişkiler ağı yoktur ama bazı mekanlar vardır ki Malatya onlardan biridir. 15 aydır Malatya’da bulunuyorum ve her seferinde yeni bir zenginliğini keşfettiğim bir vilayettir.Bir mekan olarak herhangi bir hikaye uydurmamıza bununla ilgili bir yeni bir şey söylememize gerek olmayan, gerek tarihiyle gerek coğrafyasıyla gerek insan ilişkileriyle fazlasıyla kendisini ifaden bir şehir ve bizim burada yapabileceğimiz yurt içinde veya yurtdışında bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Valilik olarak da biz bu anlamda geçtiğimiz yıldan bu yana bir değişiklik olarak bir yenilik olarak bir katkı olarak ana konu başlıkları belirledik.Onlardan birisi ArslantepeHöyüğü’dürve Arslantepe’debulunan bütün dünyaya malolmuş evrensel değerdir.İkincisi de Malatya’nın gastronomik zenginliğidir.Bu anlamda gerek Arslantepe gerekse gastronomik etkinliklerin tanıtılması anlamında değişik materyaller hazırladık. Valiliğimizin standında görülebilir.Hattasembolik bir fiyatla hemşerilerimizin istifade edilmek istenirse istifadesine sunuldu.Zenginlik anlamında geçen yıllardaHekimhan’ı gezerken Taşhan’da gördüğüm bir kitabeden bahsederek sözlerime son vermek istiyorum; o kitabe biz onun adına ‘Malatya Vesikası” dedik.Barış İçinde Birlikte Yaşama Belgesi dedik.Taşhan kitabesi dedik, özelliği de şudur çok dikkat çekici bir şeydir ve arkadaşlarımız üzerinde yaptıkları çalışmada hakikaten eşi benzeri bulunmaz bir kitabe olduğunu fark ettik.Tek bir taş, ortasında Arapça,sağında Süryanice, solunda Ermenice olmak üzere üç ayrı alfabeden üç ayrı dilde üç ayrı tarihleme düzeni içerisinde yapılış tarihi oraya nakşedilmiş ve bunu tek bir belge üzerinde ifade etmişler ve şu anda 2018 yılı itibariyle tam sekiz yüz yıldır orada duruyor ve bu taş sadece şunu gösteriyor Malatya barış içinde birlikte yaşamayı sekiz yüz yıldır idrak ediyor bunu pratikte yapıyor ve inşallah da bundan sonrada barış içerisinde birlik içerisinde yaşamayı gerek ülkemizde gerek dünyada bir örnek olarak,şu anda çok ihtiyacımız olan barışı göstermeye aday bir şehir.Ben tekrar bu vesileyle burada başta MADEF olmak üzere bütün federasyon çatısı altındaki derneklerimize ve birliktelik için emek veren bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum” sözlerini kaydetti.

Malatya Tanıtım Günleri açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından İstanbul Valisi Vasip Şahin, Vali Kaban ve tüm protokol Valilik standını gezerek “Barış İçinde Birlikte Yaşama Belgesi”ile Malatyatanıtım ürünlerini ve Malatya yemek kültürü tanıtım sofrası incelediler. (Bülten)