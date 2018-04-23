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Malatya Kayseri Karayolunda Kaza 2 Yaralı

Sivas’ın Gürün İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malatya Kayseri Karayolunda Kaza 2 Yaralı

Sivas’ın Gürün İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 16:41
Malatya Kayseri Karayolunda Kaza 2 Yaralı

Edinilen bilgiye göre, Malatya - Kayseri karayolunda meydana gelen kazada, Malatya istikametinden Kayseri istikametine gitmekte olan A.R.S (58) yönetiminde ki 77 AAC 659 plakalı otomobil Sivas’ın Gürün ilçesi Mazıkıran mevkiinde yoldan çıkıp takla atarak 50 metrelik uçuruma düştü. Araçta bulunan sürücü A.R.S ve yanında bulunan N.S (53) yaralandı. Yaralılar ambulans ile Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Hastanesine sevk edildiler. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
MALATYA KAYSERİ KARAYOLUKaza
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