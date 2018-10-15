Malatya kayısısına Özbekistan tehdidi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Malatya programı kapsamında Malatya Turgut Özal Üniversitesini ziyaret etti.Bakan Pakdemirli’ye Vali Ali Kaban, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, bakanlık bürokratları da eşlik ettiler.

Bakan Pakdemirli, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut tarafından karşılandı. Üniversite öğrencilerinin çiçek takdim ettiği Bakan Pakdemirli’ye rektörlükte Ziraat Fakültesi’nce yetiştirilen meyvelerden oluşan bir tepsi ile birlikte kuru kayısı hediye edilirken, plaket takdimi yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, Bakan Pakdemirli’ye uluslararası patenti kendisine ait olan ve özelliklede kanser hastaları için bitkisel takviye olarak kullanılan acı kayısı çekirdeğinden yapılan koruyucu ilaç ile birlikte yayınlanmış eserlerinden “Yaşamdan Sağlık İksirleri” adlı kitabını da hediye etti.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üniversitenin toplantı salonunda akademik personelle bir araya geldi. Toplantı öncesinde Rektör Prof. Dr. Karabulut, bir sunum yaptı.

KAYISI İÇİN TEHLİKE

Rektör Prof. Dr. Karabulut sunumunda dünya kuru kayısı üretiminde Malatya’nın ilk sırada yer aldığı ancak, Özbekistan’da son 10 yılda bu konuda önemli çalışmaların yapıldığını ve bunun Malatya için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve Özbekistan’ın yaş kayısı ihracatının dikkatlice izlenmesi gerektiğini kaydetti.Rektör Prof. Dr. Karabulut, dünyada yaş kayısı ihracatının arttığını, kuru kayısı ihracatının ise durağanlaştığını belirtti. Karabulut, kayısı üreticisi için ciddi tehdit oluşturan ‘Şarka Virüsü’ içinde Malatya Turgut Özal Üniversitesinin projeleri ile birtakım çözüm önerilerinin olacağını belirtti.

İlkbahar geç donlarının kayısı üretimine verdiği zararın önlenmesi, kuru kayısıda yaşanan kükürt sorunun çözülmesi ile ilgili çalışmalarda bulunacaklarını aktaran Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Bizim işimiz bilim yapmaktır, bilim anlamında, bilimsel anlamda da çalışma yapmaktır. Yaşanılan sorunların çözümü için bilimsel çalışmalarımızı arttıracağız” dedi.

“KANSER GELİŞİMİNİ YAVAŞLATIYOR”

Rektör Prof. Dr. Karabulut, Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde kayısı ile ilgili olarak yapılan ve yürütülmekte olan projeler hakkında bilgiler aktardı. Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Kayısının radyoterapinin etkinliğini güçlendirdiğini ve kanser gelişimi yavaşlatan genleri aktive ettiği gözlenmiştir. Kayısı çekirdeği yağı ile ilgili yaptığımız çalışmamızda ağır egzersiz sonrasında kayısı çekirdeği yağı ile yapılan masajın oksidatif stresi azalttığı belirlenmiştir” sözlerini kaydetti.

Gün kurusu kayısı kadar kükürtlü kayısının da sağlık acısında aynı katkıyı verdiğini yaptıkları araştırmada belirlediklerini ifade eden Prof. Dr. Karabulut, “Kükürtlü kayısının da antioksidan olarak sağlık acısında faydası var. Bunu Dünya Sağlık Örgütüne de ilettim. Artık 2000 ppm üzerinde bir esneme olması konusunda destek sözleri aldık. Acı kayısı çekirdeğinin etkisini araştırdığımız bir çalışmada, acı kayısı çekirdeğinin karaciğer hasarını gerilecek etkilere sahip olduğunu; bu etkilerin hem histopatolojik hem de genetik seviyede ortaya çıktığı tespit edilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Arapkir Köhnü üzümü ile ilgili olarak yaptıkları bir araştırmanın sonucu hakkında da bilgi veren Rektör Prof. Dr. Karabulut, “ArapgirKöhnü üzümünden yapılmış pekmez tüketiminin karaciğere özgü parametleri ve karaciğer antioksian sistemini iyileştirdiği saptanmıştır. Biz kendi öz kaynağımız olan Arapgirköhnü üzümü diğer pekmezlerle de karşılaştırdık. Ciddi faydalı etkileri çıktı. Kolon kanseri ile ilgili çalışmada da oldukça ciddi katkıları olduğunu gözlemledik. Bunları fraklı çalışmalarla gelecekte katkıya dönüştürebiliriz” diye konuştu.

“KAYISI ÜRÜN GELİŞTİRME MERKEZİ KURULACAK”

Malatya Turgut Özal Üniversitesinde kayısı konusunda planlanan çalışma ve projeler hakkında da bilgi veren Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Kayısı Araştırma ve Ürün Geliştirme Merkezi’ni kuracağız. Projenin kapsamında Kayısı Dokümantasyon Birimi, Kayısı Müzesi ve Kayısıdan tüketici odaklı yeni ürünlerin geliştirilmesi gibi birimlerde olacaktır. Kayısı ve Diğer Yöresel Ürünlerden Gıda Takviyeli Yeni Ürün Geliştirme Projesi de yapmayı planladığımız bir çalışma” dedi.

“BANA İLK BİLGİSAYARIMI ÖZAL HEDİYE ETMİŞTİ”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ziyareti için, “Konu Turgut Özal Üniversitesi olunca benim gelmemem söz konusu değildi. Konu Turgut Özal olunca ne zaman seyretsem, ne zaman görsem duygulanıyorum. Bana ilk bilgisayarımı da rahmetli Turgut Özal hediye etmişti. İnsana çok yakın, kalbi çok büyük, dünyası ve vizyonu çok büyük, çok fraklı bin insandı. Allah rahmet eylesin” dedi.

Bakan Pakdemirli, “Rektörümüz sanki Kayısı Üniversitesi’nin rektörü gibi. Kayısı ile ilgili her şeyi saydı bize. Çok değerli çalışmalar var. Bu çalışmaları daha ileriye taşımak lazım” dedi.

Bakan Pakdemirli, üniversitenin projelerine bakanlığa bağlı kuruluşların gereken desteği vereceğini ifade etti. (Haber Merkezi)