Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
gök gürültülü hafif yağmurlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
100781
ALTIN
182.160
DOLAR
4.3128
STERLİN
5.8520
EURO
5.1128

“Malatya kayısısı hak ettiği değere kavuşacak”

AK Parti milletvekili aday adayı Dr. Özcan Mercan, “Malatya kayısısı hak ettiği değere mutlaka kavuşacaktır” dedi. AK Parti Malatya milletvekili aday adayı Dr. Özcan Mercan, ülkedeki insanların birbirine gönül kardeşliği ile bağlı olması gerektiğini söyleyerek, "Bölgeler ve insanlar arasındaki sorunların çözülmesi için doğru bir tahlile ihtiyaç var. Ülkemiz ciddi bir sınavdan geçiyor. Nasıl ki Çanakkale'de gönül kardeşliği yapmışsak, bundan sonra da aynı gönül kardeşliğini yapmamız lazım" diye konuştu.

“Malatya kayısısı hak ettiği değere kavuşacak”

AK Parti milletvekili aday adayı Dr. Özcan Mercan, “Malatya kayısısı hak ettiği değere mutlaka kavuşacaktır” dedi. AK Parti Malatya milletvekili aday adayı Dr. Özcan Mercan, ülkedeki insanların birbirine gönül kardeşliği ile bağlı olması gerektiğini söyleyerek, "Bölgeler ve insanlar arasındaki sorunların çözülmesi için doğru bir tahlile ihtiyaç var. Ülkemiz ciddi bir sınavdan geçiyor. Nasıl ki Çanakkale'de gönül kardeşliği yapmışsak, bundan sonra da aynı gönül kardeşliğini yapmamız lazım" diye konuştu.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 18:19
“Malatya kayısısı hak ettiği değere kavuşacak”

AK Parti Malatya milletvekili aday adayı Dr. Özcan Mercan, görev verilmesi halinde yapacağı çalışmalar ve ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu.
Ülkenin güzide şehirlerinden biri olan Malatya'ya ne kadar güzel hizmetler yapılırsa az olduğunu ifade eden Dr. Mercan, "Malatya'mıza sosyal alanda, eğitim alanında ve diğer alanda önemli yatırımların yapılmasını istiyoruz. İktidarın nimetlerinden daha fazla faydalanmak için siyasi adımlar atılmalı. Malatya’mız uzun yıllardır bir Kayısı sorunu ile uğraşıyor. Fındık, zeytin, ayçiçeği üreticileri bir birlik çatısı altında toplanırken, kayısı maalesef sahipsiz. Bahçede çile, hasatta perişanlık, pazarda hayal kırıklığı ve buna karşın birkaç tüccara rant olmaya devam ediyor. On binlerce kayısı üreticisinin siyasetten beklentisi var. Bize görev verilirse, kayısı üreticilerimin taleplerinin karşılanması konusunda ciddi bir yol haritasını takip ederek kayısı birliğin yeniden kurulması için mücadele edeceğiz” dedi.
Malatyalıların bugüne kadar Kayısı ile ilgili kamuoyu oluşturmada yetersiz kaldığını da dikkat çeken Dr. Mercan, “ Kayısı ile yaşanan sorunların ertesinde yapılan cılız ve çaresiz açıklamalarla, kayısının sorunlarının çözülemeyeceği geçmişte yapılan uygulamalarla görülmüştür. Kayısı ile daha esaslı ve kapsayıcı bir çalışma yapılmalıdır. Bunun da yegane yolu, kayısı üreticilerini kooperatifler çatısı altında buluşturarak, örgütlü bir yapı içinde hareket etmelerini sağlamak gerekir. Tüm dünyada bu işler böyle yürüyor. Söz gelimi Avrupa tarım işçileri kooperatifleşerek varlıklarını sağlıklı bir şekilde devam ettiriyorlar. Malatya’da bunlar neden yapılmasın” şeklinde konuştu.

Mercan, “Kayısı kooperatifleri Malatya kayısısını hak ettiği değere kavuşturacak ve bundan başta kayısı üreticisi kardeşlerimiz olmak üzere bütün Malatya kazanacaktır” dedi.

busabahmalatya.com

Hilal Demirtaş

Anahtar Kelimeler:
Ak PartiMalatyaKayısıAday AdayıÖzcan Mercan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kiraz'dan milletvekili aday adaylığı listesiyle ilgili değerlendirme
Kiraz'dan milletvekili aday adaylığı listesiyle ilgili değerlendirme
Mıhlıdut Caddesi'nde yenileme
Mıhlıdut Caddesi'nde yenileme
Uluslararası 4 ödül…
Uluslararası 4 ödül…

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim