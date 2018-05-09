“Malatya kayısısı hak ettiği değere kavuşacak”

AK Parti Malatya milletvekili aday adayı Dr. Özcan Mercan, görev verilmesi halinde yapacağı çalışmalar ve ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Ülkenin güzide şehirlerinden biri olan Malatya'ya ne kadar güzel hizmetler yapılırsa az olduğunu ifade eden Dr. Mercan, "Malatya'mıza sosyal alanda, eğitim alanında ve diğer alanda önemli yatırımların yapılmasını istiyoruz. İktidarın nimetlerinden daha fazla faydalanmak için siyasi adımlar atılmalı. Malatya’mız uzun yıllardır bir Kayısı sorunu ile uğraşıyor. Fındık, zeytin, ayçiçeği üreticileri bir birlik çatısı altında toplanırken, kayısı maalesef sahipsiz. Bahçede çile, hasatta perişanlık, pazarda hayal kırıklığı ve buna karşın birkaç tüccara rant olmaya devam ediyor. On binlerce kayısı üreticisinin siyasetten beklentisi var. Bize görev verilirse, kayısı üreticilerimin taleplerinin karşılanması konusunda ciddi bir yol haritasını takip ederek kayısı birliğin yeniden kurulması için mücadele edeceğiz” dedi.

Malatyalıların bugüne kadar Kayısı ile ilgili kamuoyu oluşturmada yetersiz kaldığını da dikkat çeken Dr. Mercan, “ Kayısı ile yaşanan sorunların ertesinde yapılan cılız ve çaresiz açıklamalarla, kayısının sorunlarının çözülemeyeceği geçmişte yapılan uygulamalarla görülmüştür. Kayısı ile daha esaslı ve kapsayıcı bir çalışma yapılmalıdır. Bunun da yegane yolu, kayısı üreticilerini kooperatifler çatısı altında buluşturarak, örgütlü bir yapı içinde hareket etmelerini sağlamak gerekir. Tüm dünyada bu işler böyle yürüyor. Söz gelimi Avrupa tarım işçileri kooperatifleşerek varlıklarını sağlıklı bir şekilde devam ettiriyorlar. Malatya’da bunlar neden yapılmasın” şeklinde konuştu.

Mercan, “Kayısı kooperatifleri Malatya kayısısını hak ettiği değere kavuşturacak ve bundan başta kayısı üreticisi kardeşlerimiz olmak üzere bütün Malatya kazanacaktır” dedi.

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