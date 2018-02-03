MALATYA KAYISISI AFRİN'E GÖNDERİLDİ

Tecde Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Aladdin İpek, sınır ötesindeki askerlere gün kurusu kayısı ve kayısı çekirdeği gönderdiklerini belirterek, "Tecde Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak üyelerimizle istişare ettik. İstişare neticesinde bizler de dernek olarak Malatya'dan sınır ötesinde yapılan operasyona katılan askerlerimize karınca kararınca 100 koli gün kurusu kayısı, 50 koli de kayısı çekirdeği gönderiyoruz. Dernek üyelerimizin katkılarına teşekkür ederim" dedi.



"İnşallah her bir kayısımız bir mermi olup şer güçlerin ve terör örgütlerinin tepesine inecektir"

Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit ise askerin yanında olduklarını göstermek istediklerini kaydederek, "Devletimiz askerimizin bütün ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayacak güçtedir. Ülkemize yönelik sınır ötesinden yapılan saldırıları bertaraf etmek ve şer güçlerin oyunlarını bozmak adına Afrin'e yapılan operasyona katılan askerlerimizin yanında olduğumuzu göstermek ve onlara moral vermek adına bizlerde kayısı diyarı Malatya'dan gün kurusu kayısı gönderiyoruz. Sınır ötesinde ülkemiz sınırlarını tehdit eden terör örgütleri ve şer güçlerine karşı ordumuz kahramanca mücadele etmektedir. Terör örgütlerinin kökü kazınana kadar devam edecek olan bu ve benzeri operasyonlara katılan Mehmetçiklerimize dualarımızla destek veriyoruz. Gerekirse cepheye de gitmeye hazırız. Ancak şimdilik böyle bir imkan olmadığından Mehmetçiklerimize destek olmak için Afrin'de yapılan operasyona katılan birliklerimize Tecde Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak gün kurusu kayısı ve kayısı çekirdeği gönderiyoruz. İnşallah her bir kayısımız bir mermi olup şer güçlerin ve terör örgütlerinin tepesine inecektir" dedi.



"Çanakkale ruhunu söndürmek isteyen şer güçler yanıldılar"

Çanakkale ruhunun ölmediğini de belirten Muhtar Yiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz millet olarak Kurtuluş Savaşı mücadelesi verirken, Çanakkale'de düşmana geçit vermezken, hain 15 Temmuz darbesini püskürtürken hep aynı ruh ve birlik içerisinde olduk. Çanakkale ruhunu söndürmek isteyen şer güçler yanıldılar. Bu millet Çanakkale ruhunun ölmediğini 15 Temmuz'da gösterdiği gibi şimdi ise Afrin'e yapılan operasyonda göstermektedir. Bir taraftan Mehmetçik'e dualar edilirken, diğer taraftan askerlik şubeleri önünde bizi de askere alın diyen gençlerin olduğunu hep birlikte görmekteyiz. Gerek sınıra yakın köyler, gerekse sınıra uzak illerden anneler yemekler hazırlıyor, örgüler örüyor ve gıda paketleri hazırlanıyor. Birçok ilimizden vatandaşlarımız askerimize destek olmak için gerek gıda gerekse kaşkol, bere, içlik örerek askerlerimize göndermek istemekteler. Ancak art niyetli insanlarında olduğunu unutmamak gerekir. Bu nedenle özellikle gıda ürünleri güvenilir olması için tarım il müdürlüklerinden alınacak raporlar doğrultusunda göndermeliler dedi. Tecde Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak Malatya Tarım İl Müdürlüğünden aldığımız gıda analiz raporu ile birlikte hazırladığımız kayısı kolilerini Afrin’de operasyona katılan askerlerimize ulaştırmak üzere Kilis Tarım İl Müdürlüğüne elden teslim ettik."



