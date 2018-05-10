Malatya ilk sırada

IPARD II’nin 2. çağrısı sona erdi. 27 Nisan’da tamamlanan proje başvurularını değerlendiren ve projeler hakkında bilgiler veren Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya İl Koordinatörü Murat tunç, önemli açıklamalarda bulundu.

IPARD II’nin II. çağrısının 27 Nisan itibariyle tamamlandığını ifade eden Tunç, projeleri teslim aldıklarını söyledi.

Projelerin çeşitliliğinin kendileri için önemli olduğunu belirten Tunç, “Teslim aldığımız projeler hayvancılık ve 302 programındaki yöresel ürünlerle birlikte aldığımız toplam proje sayımız 100 civarında oldu. Bu anlamda hem hayvancılık hem diğer projeler olsun Türkiye'de ilk 5, bölgemizde ise ilk sırada yer almaktayız. Proje yaparken projelerin çeşitliliği bizim için önemli. Bu dönem seracılık projesi aldık. Malatya'da seracılık yapacağız. 302 ve 101 kapsamında hayvancılık ve yöresel ürünlerde aldığımız 110 tane projenin toplam proje bedeli yaklaşık 130 milyon TL civarıdır. Ödeyeceğimiz hibe miktarı da 65-70 milyon TL arası olacak. Tabii bildiğiniz gibi bu ödeyeceğimiz bedeller hibe olarak vatandaşa verilecek” diye konuştu.

HAYVANCILIKLA İLGİLİ PROJE ALDIK

Malatya’nın hayvancılığın üssü olacağını dile getiren Tunç, “Malatya'da IPARD I projesinde en fazla tavukçuluk projesi desteklenmişti. Hayvancılıkla ilgili proje sayısı yok denecek kadar azdı. IPARD II çağrısında en çok önemsediğimiz hayvancılıkla ilgili projeler. Hamdolsun biz bu dönem 45 tane hayvancılıkla ilgili proje aldık. Bunun 11-12 tanesi süt inekçiliği diğer geri kalan besi ile ilgili projeler oldu. TKDK’nın amaçlarından birisi de Malatya bölgesini bölgede hayvancılık üssü yapmak, Malatya’yı hayvancılıkta söz sahibi bir merkez haline getirmek ve yan sanayileri ile birlikte bunu hayata geçirmektir. Sadece hayvancılık değil yan sanayileri ile birlikte bunu hayata geçirmek istiyoruz. Bu düşünce kısmen gerçekleşiyor herhalde bir 2 çağrıya kadar Malatya Bu anlamda hayvancılık anlamında doğunun üstü olacak inşallah diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

BUNUN HAYATA GEÇİRİLMESİ LAZIM

Tunç, “Ayrıca bu dönem ilçeler bazında da tespit ve değerlendirme yapıyoruz. İlçeleri kendi içerisinde belli bir noktada geliştirmeyi düşünüyoruz. Arapgir’de bir süt işletmesi 15 tonluk süt işletmesi projesi hazırlayıp hayata getirebiliriz. Çünkü Arapgir’le ilgili ciddi bir küçükbaş hayvan sirkülâsyonu var. Oradaki sütleri alıp bu süt işlemesinde işlersek üretilecek ürünler Arapgir markasıyla markalaştırabiliriz. Bunu da hayata geçirilmesi lazım. Böyle bir projemiz oradaki küçükbaş hayvancılığın geliştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

busabahmalatya.com