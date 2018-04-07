MALATYA HUZURLU KENT

Bir dizi program için Malatya’ya gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Genel Brifing Toplantısına katıldı. Malatya Valiliğinde gerçekleştirilen ve basın mensuplarına kapalı düzenlenen toplantıya, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Ali Kaban, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz katıldı.

Yaklaşık 2 saat süren toplanın ardından ilk konuşmayı Vali Ali Kaban yaptı. Vali Kaban, yapılan toplantının çok faydalı olduğunu belirterek, Türkiye’nin sınırları dışında terörist eylemleri kontrol altına almak için harekat yaptığı bir dönemde elbette Malatya ve sınırlar içerisindeki tüm illerin güvenlik içerisinde olmasının esas olduğunu söyledi.

AYRINTILI SUNUMLAR YAPILDI

Malatya’nın sanki bir sorunlar yumağı olarak gösterilmesinin kendilerini üzdüğünü dile getiren Vali Kaban, “Bu anlamda size de intikal eden bazı güvenlik sorunları olduğu iddiaları üzerine ilk fırsatta bir toplantı yapalım diye talimat buyurmuştunuz. Uygun görmenizle bugün burada bunu gerçekleştirmiş olduk. Biraz önce arkadaşlarımız da zatıâlinize çok ayrıntılı sunumlar yaptılar. Burada da açığa çıktığı üzere aslında sadece bir şehir efsanesi şeklinde bir hadise oluşturulmaya çalışıldı. Daha önce Emniyet Müdürlüğümüzün bu anlamda hazırladığı bir analiz raporunda da bunlar çok net bir şekilde ortaya konulmuştu. Bizi burada üzen hadise şudur: Huzurlu olan vilayetimizi, sanki bir sorunlar yumağıymış gibi göstermek suretiyle bir zaaf izlenimi vermek suretiyle, terör örgütlerine bir yol açmak, öbür taraftan büyük bir gayretle güvenliği sağlamaya çalışan başta güvenlikten sorumlu bütün birimlerin başındaki büyüklerimiz olmak üzere, bütün sistemde en uç noktaya kadar bu iş için emek sarf eden, bu iş için çaba sarf eden kardeşlerimizin bu emeklerinin hiçe sayılması ve bu anlamda sanki bir güvenlik zaafı varmış gibi Hükûmetin bir sıkıntıya sokulmak istemesi gibi bir durumun oluşmasıdır” diye konuştu.

Daha sonra söz alan ve “Bildiğiniz gibi ülkemiz terörle yıllarca mücadele eden, her türlü terör örgütleriyle mücadele eden bir ülke” diyen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, asla ve asla terör ayrımı yapmadan ‘şu terörist iyidir, bu terörist kötüdür’ demeden, terörün bir insanlık suçu olduğu bilinciyle gerek ülke sınırlarının korunması, gerek iç barışın sağlanması, gerekse dış tehditlere yönelik olarak özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla kırsalda ve şehirde teröristleri hareket edemez hale getirdiklerini ifade etti.

BUNDAN RAHATSIZ OLANLAR OLABİLİR

Türkiye’nin bir huzur adası olduğunu belirten Bakan Tüfenkci, “Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği ve talimatlandırdığı gibi terörün inlerine girme noktasında gerçekten güvenlik güçlerimiz çok başarılı operasyonlara imza attı. Ve Allah’a hamdolsun bu noktada ülkemiz belli bir huzura kavuştu. Netice itibariyle gerek Cerablus’ta gerek Afrin’de yapılan operasyonlarla birlikte ülkemizin etrafında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun yok edilmesine yönelik başarılı operasyonlarla da bu dış güçlerin bu emellerini de boşa çıkarttılar. Ve onun yansımalarıyla beraber ülkemiz gerçekten bir huzur adası haline geldi. Bundan rahatsız olanlar olabilir. Özellikle ülkemizin Afrin’e yönelik, oradaki teröre yönelik, oradaki insanların iradelerine konulan ipoteğin kaldırılmasına yönelik, barışa ve kardeşliğe yönelik bu operasyondan rahatsız olanlar olabilir. Şu veya bu şekilde ona destek verenleri eleştirenler olabilir. Ama o operasyonların faydasını biz Türkiye olarak hissediyoruz. Bundan sonra da daha iyi göreceğiz” şeklinde konuştu.

MALATYA HOŞGÖRÜNÜN OLDUĞU BİR İLİMİZ

Malatya’nın bir huzur kenti olarak bilindiğini söyleyen Bakan Tüfenkci, “Tabi Malatya’mız önceden beri kardeşlik, huzur kenti olarak biliniyor. Ve bu anlamıyla sevginin, hoşgörünün olduğu bir ilimiz. Bulunduğu konum ve coğrafya itibariyle ve ilimizin sosyal yapısı itibariyle de hassas olarak değerlendirilen, burada yaşayan insanların kardeşlik, sevgi ve barış içerisinde yaşadığı bir il. Dolayısıyla özellikle Malatya’ya yatırım yapmak isteyenler, dışarıdan Malatya’ya gelmek, yerleşmek isteyenler son zamanlarda oluşturulan haklı ve haksız iddialarla sanki Malatya’nın huzur kenti olmaktan çıkma yolunda ilerleme kaydettiği gibi bir algı oluşturuldu. Bunun böyle mi, doğru mu, yanlış mı olduğu noktasında ilimizde görev yapan en üst düzey arkadaşlarla oturup bir istişare etme imkanı bulduk. Rakamlara, oluşan kanaatlere baktığımızda gördük ki, Türkiye ortalamalarının suç oranlarıyla, organize suç örgütleri oluşumuyla gerçekten Malatya’nın oluşturulan algıyı hak etmediği noktasında görüşler ortaya çıktı ki, bende de bu kanaat hasıl oldu” diye konuştu.

MALATYA HAK ETTİĞİ YERE İNŞALLAH GELMİŞ OLACAK

“Arkadaşlarımız da gerekli hassasiyetleri devam ettirerek suç ve suç örgütlerine karşı mücadelelerini her birim kendi yetki ve görev sahası içerisinde devam edecekler” diyen Bakan Tüfenkci, şunları ifade etti:

“Malatya’mız şuna emin olabilir: Arkadaşlarımız Malatya’da hiçbir organize örgütün bırakın dal salmasını yeşermesine bile izin vermezler, veremezler, vermeyeceklerini de ifade ettiler. Mücadelelerine de bu şekliyle devam ediyorlar. Yine adli vakalara baktığımızda Malatya Türkiye ortalamalarının çok altında devam ettiğini görüyoruz. Emniyet olarak, fiziksel ve personel yeterliliği, özellikle personel yeterliliği bakımından arkadaşlarımızın yeterli olduğunu ifade ediyorlar. Belki orta düzey emniyet mensubu noktasında bir açık var, inşallah o da yeni atamalarla giderilir. Yine aynı şekilde koordinasyon noktasında Sayın Valimiz zaten bu hususlara dikkat ederek bütün birimlerimizin azami, verimli bir şekilde çalışması noktasında gayret gösteriyorlar. Dolayısıyla Malatya huzur, kardeşlik, barışın ve sevginin, hoşgörünün şehri olarak yoluna devam edecek. Ve bununla beraber kalkınmasıyla Malatya hak ettiği yere inşallah gelmiş olacak.”

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi