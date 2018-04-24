Malatya Heyeti Elazığ’ı Gezdi

Malatya turizm heyeti Elazığ’da İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Hasan Doğan tarafından karşılandı.

TARİHİ YERLERE ZİYARET

Harput ilçesine geçen Malatya turizm heyeti burada da tarihi yerleri ziyaret ederek, restore edilen Harput Kalesi ve diğer tarihi eserler hakkında bilgilendirildi. Harput Kürsübaşı Okuma ve Kültür Evi’nde de ağırlanan Malatya heyetine turizm hakkında açıklamalarda bulunuldu.

Malatya İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Ali Cengiz, “Elazığ’dan gelen davet üzerine Malatya’da basın mensupları ve sektör temsilcileriyle Elazığ’a dostluk ve turizm gezisi düzenledik. Böylece 42. Turizm Haftası’nı etkin kutlamalar ile tamamlamış oluyoruz” diye konuştu.busabahmalatya.com