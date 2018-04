Malatya Her Zaman Süper Lig’e Renk Katmıştır

TRT Spor’da yayınlanan Yüz Yüze Futbol programının sunuculuğunu yapan TRT’nin usta spikeri ve programcısı Erdoğan Arıkan, kişisel eğitim semineri için bir günlüğüne Malatya’ya geldi. Seminerin ardından gazetemizin özel konuğu olan Arıkan, Yeni Malatyaspor ve Türk futbolu üzerine değerlendirmelerde bulundu. Genel Yayın Yönetmenimiz Fatih Avcı’nın Yeni Malatyaspor ile ilgili sorularını da yanıtlayan efsane sunucu, sarı kırmızılı takımın ilk yıl için hedefi başarıyla tutturduğunu ifade etti.

“80’Lİ YILLARI UNUTMAK MÜMKÜN MÜ?”

Malatya’nın şehir olarak Süper Lig’i hak ettiğini belirten Arıkan, ”80’li yıllarda Malatyaspor Türk futbolunun mihenk taşıydı. TRT için maçlara geldiğimizde İnönü Stadyumu’nun önündeki kalabalıktan içeri zor girerdik. Hani her kulübün tarihinde efsane kadroları vardır ya, işte efsane kadrosu o yıllardaydı Malatyaspor’un. Eren, Ünal, Oktay, Feridun, Feyzullah... Hepsi hala bir çırpıda aklımda. Ve tabiî ki Carlos, Serginho ve Eder. Tribünler hep doluydu. Sonra 2000’li yıllar da öleydi. Şimdi 27 bin 44 kişilik bir stat var. Büyük maçlarda tamamen dolduğunu gördüm. Her fırsatta Malatya gibi futbolu seven, tribünleri dolduran şehirlerin Süper Lig’de olmasını savundum. Çünkü buranın bir futbol kültür alt yapısı var.” Dedi.

“YÖNETİM KALICI OLMANIN YOLLARINI ARAMALI”

Yeni Malatyaspor’un bu yılını da değerlendiren Arıkan, “İlk yıl hedef ligde kalmaktı. 38 puan şu ana kadar iyi. Kalan haftalarda da Malatyaspor puanlar toplayacaktır. Bence Malatyaspor bu yıl artık ligde kaldı ve hedefi tutturdu. Artık Süper Lig’de birkaç yıl değil de her sezon bu ligin gediklisi haline gelen bir takım olunmalı. Yönetim şimdiden istikrarlı bir şekilde Süper Lig’de kalmanın yollarını aramalı. Türkiye’de kulüplerin borçları ve ülke futbolumuzun geldiği durum ortada. İşleri doğru yönetip az parayla çok iş yapan kulüplerimiz de var. Doğru modeller örnek alınırsa, Yeni Malatyaspor gibi borçsuz bir takımın da önü açık olur. Sizin aracılığınızla Malatya şehrine ve taraftarına da sevgilerimi gönderiyorum. Her zaman çok sıcak ve samimisiniz, herkese selamlarımı iletiyorum” şeklinde konuştu.