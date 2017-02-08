08 Şubat 2017 Çarşamba

Malatya Havlimanı’na yeni atama

Tokat Havalimanı Müdürü Yücel Besim Aladağ, Malatya Havalimanı Müdürlüğü görevine atandı.

07 Şubat 2017 Salı 10:36
Malatya Havlimanı’na yeni atama

  Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Tokat Havalimanı Müdürlüğü görevini yürütmekte iken, Malatya Havalimanı Müdürlüğü görevine tayin olan Yücel Besim Aladağ, Tokat Valisi Cevdet Can’a veda ziyaretinde bulundu.apple-converted-space"> 

DHİM TARAFINDAN ALINAN KARARLA
  Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde çok sayıda yöneticinin görev yerleri yaklaşık bir hafta önce alınan bir karar ile değiştirildi. DHİM tarafından alınan kararla Tokat Havalimanı Müdürü Yücel Besim Aladağ Malatya'ya tayin olurken yerine Kastamonu Havalimanı Müdürü Mustafa Konca atandı. Malatya Havalimanı Müdürlüğü görevine tayin olan Yücel Besim Aladağ'ı, Vali Cevdet Can makamında kabul etti. Havalimanı Müdürü Aladağ’a Tokat’taki hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Vali Can, yeni görevinde başarılar diledi.
  Vali Can, ziyaretin anısına konuğuna Tokat Valiliği logosu baskılı tabak hediye etti.(

İHA
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