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Malatya gümrükler açısından çok eski ve kadim bir şehir

13. PICARD konferansına katılmak üzere Malatya’ya gelen Dünya Gümrük Örgütü Genel Sekreteri KunioMikuriya ve beraberindeki heyet Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler. Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) çalışmaları hakkında bilgiler veren Genel Sekreter KunioMikuriya, “Malatya gümrükler açısından çok eski ve kadim bir şehir olarak ortaya çıkmakta. Bütün bunlar DGÖ olarak, bu kadar eski ve kadim kentte bu konferansımızın gerçekleştirilmesini ortaya koymaktadır” dedi.

Malatya gümrükler açısından çok eski ve kadim bir şehir

13. PICARD konferansına katılmak üzere Malatya’ya gelen Dünya Gümrük Örgütü Genel Sekreteri KunioMikuriya ve beraberindeki heyet Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler. Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) çalışmaları hakkında bilgiler veren Genel Sekreter KunioMikuriya, “Malatya gümrükler açısından çok eski ve kadim bir şehir olarak ortaya çıkmakta. Bütün bunlar DGÖ olarak, bu kadar eski ve kadim kentte bu konferansımızın gerçekleştirilmesini ortaya koymaktadır” dedi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 18:12
Malatya gümrükler açısından çok eski ve kadim bir şehir

Ticaret Bakanlığı ve Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) iş birliğiyle düzenlenecek olan 13. PICARD (Gümrükler Akademik Araştırma ve Gelişimde İşbirliği Programı)  Konferansı, 9-11 Ekim tarihleri arasında Türkiye’nin ev sahipliğinde Malatya’da gerçekleştirilecek. Dünya Gümrük Örgütü üyesi ülkelerin gümrük çalışanlarının profesyonel bilgilerinin artırılması, gümrük eğitimi ve araştırma alanlarında ülkeler arasında iş birliğinin geliştirilmesi, gümrük kariyeri gelişimi stratejilerinin akademik camianın da katkılarıyla uzun vadeli bir planlamaya kavuşturulması amacıyla geliştirilen PICARD, üye ülkelerden yaklaşık 200 kişi Malatya’da bir araya gelecek.

13. PICARD konferansına katılmak üzere Malatya’ya gelen Dünya Gümrük Örgütü Genel Sekreteri KunioMikuriya ve beraberindeki heyet Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.

MALATYA BİRLİĞİN, BERABERLİĞİN VE HOŞGÖRÜNÜN KENTİ

Dünya Gümrük Örgütü Genel Sekreteri ve beraberindeki heyeti Malatya’da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Başkan Polat, “Malatya birliğin, beraberliğin ve hoşgörünün kenti. Yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Anadolu’nun bu güzel şehrinde sizleri ağırlamak ve bu organizasyona ev sahipliği yapmak bizim için büyük bir onurdur. Malatya binlerce yıllık tarihinin yanında Dünya kayısı başkentidir. Dünya kuru kayısı ihtiyacının %70’ini Malatya karşılamaktadır. Dünyada önemli bir yere sahip olan, kayısı başkenti, birliğin beraberliğin ve hoşgörünün kenti Malatya’ya tekrar hoş geldiniz” şeklinde konuştu.

MALATYA ESKİ VE KADİM BİR KENT

Dünya Gümrük Örgütü çalışmaları hakkında bilgiler veren Genel Sekreter KunioMikuriya, “Türkiye Dünya Gümrük Örgütü için çok önemli. DGÖ 1952 yılında kurulurken kurucu üyelerden biri de Türkiye idi. Bu tür uluslararası organizasyonları sıklıkla gerçekleştirmekteyiz. Malatya medeniyetlerin kesiştiği bir noktada, eski bir tarihe sahip bir şehir. Eski gümrük mühürlerinin kullanıldığını buralarda görmekteyiz. Malatya gümrükler açısından çok eski ve kadim bir şehir olarak ortaya çıkmakta. Bütün bunlar DGÖ olarak, bu kadar eski ve kadim kentte bu konferansımızın gerçekleştirilmesini ortaya koymaktadır. Ev sahipliğinizden dolayı DGÖ camiası adına sizlere teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.

Yapılan konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Dünya Gümrük Örgütü Genel Sekreteri KunioMikuriya’ya kayısı, kayısı kristali ve bakır çay seti hediye etti. (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
13. PICARD KonferansıKunioMikuriya
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