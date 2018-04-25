Malatya Film Festivali Danışmanları Belli Oldu

8. yılında büyük yenilik ve sürprizlerle sinemaseverlerin karşısına çıkacak olan festivalin bu yılki danışmanları Kız Kardeşim Momo, Meryem ve ‘Arama Motoru’ filmlerinde imzası bulunan başarılı yönetmen Atalay Taşdiken ile sinema filmleri ve çok sayıda TV dizisinde rolleriyle dikkat çeken sevilen oyuncu İpek Tuzcuoğlu.

ATALAY TAŞDİKEN (YÖNETMEN) KİMDİR?

Atalay Taşdiken, 1964 yılında Konya’nın Beyşehir ilçesinde doğdu. Selçuk Üniversitesi Fizik Bölümü’nden mezun oldu. Reklam sektöründe uzun yıllar çalışan Taşdiken, karanlık oda teknisyenliği, metin yazarlığı ve kreatif yönetmenlik yaptı. Üç yüzün üzerinde reklam filminin yönetmenliğini üstlendi. Otuza yakın kampanyada kreatif yönetmen olarak yer aldı. 2008 yılında film ve prodüksiyon şirketini kurdu. İlk sinema filmi Mommo/Kızkardeşim’in(2008) senaryosunu yazdı ve yönetmenliğini yaptı. Mommo/Kızkardeşim filmiyle 16. Adana Uluslararası Film Festivali, 14. Nürnberg Türk-Alman Film Festivali, 23. Hamedan Film Festivali ve pek çok festivallerde ödüller kazandı.Mommo’nun ardından Meryem filmiyle bir kez daha yönetmen koltuğuna oturan Taşdiken, bu filminde de çeşitli festivallerden ödüller kazandı. Taşdiken, sinema filmlerinin yanı sıra televizyon dizilerinin yapımcılık ve yönetmenlikleriyle dikkat çekti. Son yıllarda Küçük Hanımefendi (2011) ve Böyle Bitmesin (2012) dizilerinin yapımcılığını üstlenen Taşdiken, 2015’te Arama Motoru isimli filmi yönetti.

İPEK TUZCUOĞLU (OYUNCU) KİMDİR?

İpek Tuzcuoğlu, 11 Kasım 1971 tarihinde İzmir'de doğdu. Üç yaşından itibaren 10 yıl boyunca İzmir'de bale stüdyosuna gitti. Küçükken balerin olmak isteyen İpek Tuzcuoğlu, 16 yaşında İzmir Devlet Tiyatrosu'nda ‘Boy Friend’ adlı müzikalde dansçı kadrosuna alındı. Aynı yıl İzmir Devlet Tiyatrosu’nun stajyer oyuncular için açtığı sınavı kazandı ve İzmir Devlet Tiyatrosu’nda ‘Meddah’ adlı çocuk oyununda, bir yıl sözleşmeli oyuncu olarak çalıştı. Daha sonra, H.Ü Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü sınavlarını kazandı. F.G Lorca'nın ‘Kanlı Düğün’ (Gelin), D.Durin / H.Prevost'un ‘Çamaşırhane’ (Rossine) oyunlarında görev alarak 1994-1995 yılında mezun oldu. Ankara Devlet Tiyatrosu'nun o yıl açtığı, ‘Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu’ bünyesinde ‘Sevimli Palyaçolar’ adlı oyunda bir yıl görev yaptı. TRT'nin yapmış olduğu çeşitli dramalarda rol aldı. 1995 yılında İstanbul'a geldi. Kırka yakın TV dizisi ve filminde yer alan oyuncu Asmalı Konak, Köpek, Avrupa Avrupa, Dürüye’nin Güğümleri, Diğer Yarım, Yalaza, Aşk ve Mavi gibi dizilerde çalıştı. Asmalı Konak Hayat,Büyü, O...Çocukları, Kervan1915 ve Ankara Yazı; Veda Mektubu filmlerinde rol alan ünlü oyuncu, çeşitli kurum ve kuruluşlarca düzenlenen film festivallerinde jüri üyeliği yaptı. Tuzcuoğlu, oyunculuk ve TV programcılığına devam ediyor. (Bülten)