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Malatya Evladıyız, Malatya'nın Çocuğuyuz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Aday Adayı Berkan Samanlıoğlu, "Ülkemizin geçtiği bu kritik dönemde her ülkücü gibi bizde bu taşın altına elimizi koyduk, Milliyetçi Hareket Partisinden aday adayı olduk" dedi.

Malatya Evladıyız, Malatya'nın Çocuğuyuz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Aday Adayı Berkan Samanlıoğlu, "Ülkemizin geçtiği bu kritik dönemde her ülkücü gibi bizde bu taşın altına elimizi koyduk, Milliyetçi Hareket Partisinden aday adayı olduk" dedi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:53
Malatya Evladıyız, Malatya'nın Çocuğuyuz

24 Haziran'da gerçekleştirilecek olan seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Malatya Milletvekili Aday Adayı Berkan Samanlıoğlu, Nostalji'de basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Samanlıoğlu, kahvaltı sonrası yaptığı açıklamada, "27. dönem milletvekilliği için Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekili aday adayı olarak başvuruda bulundum. 24 senelik kamu hizmetinden sonra bir farkındalık oluşturabilmek Malatya'mızın sorunlarına hakim çözüm yollarını araştırabilecek yeni bir çıta oluşturup üst kademeye atabilecek bir politika belirleyebilmek için siyasete katıldım. Rabbim önce vatanın sonra milletimizin sonra bizim yardımcımız olsun, inşallah hayırlara vesile olur. Bu çıktığımız yol hak yoludur. Ülkemizin geçtiği bu kritik dönemde her ülkücü gibi bizde bu taşın altına elimizi koyduk, Milliyetçi Hareket Partisinden aday adayı olduk. Bu adaylığımız süresi içerisinde geçmişimizle ilgili olarak biliyorsunuz Malatya evladıyız, Malatya'nın çocuğuyuz yerli bir aileyiz ve artı ülkücü bir ailenin ülkücü evladıyım. Üniversite ve üniversite sonrasındaki süreç içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'yle ilgili çizgimiz nettir. O çizgi doğrultusunda Devlet Bahçeli'nin liderliğinde bu ülkenin yönetimine bu ülkenin birlikteliğine, bütünlüğüne ihtiyaç duyulduğunu addedilerek kendimizde bu yola baş koyduk. Rabbim yar ve yardımız olsun" dedi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Berkan SamanlıoğluMalatyaAdayMHP
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