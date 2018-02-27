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MALATYA-ELAZIĞ-BİNGÖL VE TUNCELİ İLLERİNİ KAPSIYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yoğun bir şekilde sürdürülen görüşmeler ve yapılan çalışmalar sonucunda,

MALATYA-ELAZIĞ-BİNGÖL VE TUNCELİ İLLERİNİ KAPSIYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yoğun bir şekilde sürdürülen görüşmeler ve yapılan çalışmalar sonucunda,

Busabahgazete
Busabahgazete
27 Şubat 2018 Salı 15:08
MALATYA-ELAZIĞ-BİNGÖL VE TUNCELİ İLLERİNİ KAPSIYOR

Malatya-Elazığ-Bingöl-Tunceli Planlama Bölgesini kapsayan 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.


Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Malatya-Elazığ-Bingöl-Tunceli Planlama Bölgesi 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı 2040 yılını hedef alarak, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacıyla doğal, tarih ve kültürel kaynakların rasyonel kullanımı, bölgenin ekolojik dengesinin korunması, konut, tarım, sanayi, turizm gibi arazi kullanım kararlarının düzenli ve dengeli gelişiminin sağlanması, bölgenin sosyo-kültürel kimliğinin korunması ve geliştirilmesi, bölgede bulunan çevre sorunlarının belirlenmesi ve çözüm kararlarının verilmesini amaçlayan üst ölçekli bir plan olarak büyük önem taşımaktadır.

1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinin idari sınırlarını kapsayan plan onama sınırı içinde kalan alanda planın amacına yönelik planlama ilke ve hedeflerini, alansal müdahale biçimlerini, kentsel ve kırsal yerleşimlerin gelişme eğilimlerini, sorun ve olanaklar ile plana yönelik ana kararları kapsamaktadır. Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli Planlama Bölgesi 1/100 bin Ölçekli Çevre Düzeni Plan çalışması ile 2040 yılındaki gelişme stratejileri belirlenirken, bölgeye yönelik plan kararları ve bunların mekânsal çözümlemelerini de kapsamaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Malatya-Elazığ-Bingöl-Tunceli Planlama Bölgesi 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı 4 kez askıya çıkmış olup, askı süreçlerinde Belediyemizin taleplerinin karşılanması amacıyla İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığımız tarafından bazı düzeltmeler için itirazda bulunulmuştur. Söz konusu plana ilişkin yapılan itiraz ve talepler ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile birkaç kez toplantı yapılmıştır. Yapılan toplantılar neticesinde Belediyemiz taleplerinin büyük bir bölümü kabul edilmiştir. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri ve Malatya-Elazığ-Bingöl-Tunceli Planlama Bölgesi 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı ilke, stratejileri ve plan kararları çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda bahse konu taleplerimize yönelik hazırlanan Malatya-Elazığ-Bingöl-Tunceli Planlama Bölgesi 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından Şubat ayı itibariyle onaylanmıştır" denildi.
 

İHA

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MalatyaElazğBingölTunceliMalatyabusabah Haber
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