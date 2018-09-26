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Malatya Eksen Eğitim Sen’de toplu istifa

Eksen Eğitim Sen Malatya Temsilciliği, toplu olarak istifa etti. İstifa etmelerindeki sebebi dile getiren Eksen Eğitim Sen Malatya Şube Başkanı Kenan Akdoğan, “Görülen lüzum üzerine Eksen Eğitim Sen Malatya Temsilciliği üyelerimizle birlikte il temsilciliğindeki, sendikadaki tüm görevlerimizden ve üyelikten istifa etmiş bulunmaktayız” dedi.

Malatya Eksen Eğitim Sen’de toplu istifa

Eksen Eğitim Sen Malatya Temsilciliği, toplu olarak istifa etti. İstifa etmelerindeki sebebi dile getiren Eksen Eğitim Sen Malatya Şube Başkanı Kenan Akdoğan, “Görülen lüzum üzerine Eksen Eğitim Sen Malatya Temsilciliği üyelerimizle birlikte il temsilciliğindeki, sendikadaki tüm görevlerimizden ve üyelikten istifa etmiş bulunmaktayız” dedi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 18:04
Malatya Eksen Eğitim Sen’de toplu istifa

Eksen Eğitim Sen Malatya Temsilciliği, toplu olarak istifa ettiler. BUSABAH gazetesine kısaca konuşan Eksen Eğitim Sen Malatya Şube Başkanı Kenan Akdoğan, istifanın istişare yoluyla alındığını söyledi.

İSTİŞARE TOPLANTISI YAPTIK

Başkan Akdoğan, “Yönetim kurulu ve üyelerimizle istişare toplantısı yaptık. Toplantıya katılamayan üyelerimize de gerek telefonda gerek yüz yüze alınan kararlar bildirildi. İstişare sonucu görülen lüzum üzerine Eksen Eğitim Sen Malatya Temsilciliği üyelerimizle birlikte il temsilciliğindeki, sendikadaki tüm görevlerimizden ve üyelikten istifa etmiş bulunmaktayız” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
IstifaEksen Eğitim Sen Malatya Temsilciliği
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