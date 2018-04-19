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 “Malatya Ekonomisi Kayısı Ekseninden Çıkarılmalı”

Malatya ekonomisinin kayısı ekseninden çıkarılması gerektiğini ifade eden Ankara Malatyalılar Dernek Başkanı Battal Yıldız, kiraz, ceviz, reyhan ve elma gibi ürünlerin pazarının artırılması ve turizminin geliştirilerek Malatya ekonomisinin rahatlatılması gerektiğini söyledi.

 “Malatya Ekonomisi Kayısı Ekseninden Çıkarılmalı”

Malatya ekonomisinin kayısı ekseninden çıkarılması gerektiğini ifade eden Ankara Malatyalılar Dernek Başkanı Battal Yıldız, kiraz, ceviz, reyhan ve elma gibi ürünlerin pazarının artırılması ve turizminin geliştirilerek Malatya ekonomisinin rahatlatılması gerektiğini söyledi.

19 Nisan 2018 Perşembe 10:22
 “Malatya Ekonomisi Kayısı Ekseninden Çıkarılmalı”

8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, vefatının 25’inci yıl dönümü nedeniyle Malatya'da düzenlenen anma törenine katılmak üzere Malatya'da bulunan Ankara Malatyalılar Dernek Başkanı Battal Yıldız, bir otelde basın mensupları ile bir araya gelerek gündeme ve dernek faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin son dönemlerde bölgesel ve içsel bir baskı altına alındığını kaydeden Yıldız, Son yaşanılan darbe girişimi, ekonomik kuşatmalar ve komşu ülkelerin savaş halinde olması ve güvenlik endişesi münasebetiyle Ankara Valiliği’nin sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerine sınırlı izin verdiğini söyledi.

MALATYALIYA DAHA FAZLA DESTEK OLACAKLAR

“Bizler her şeye rağmen Ankara'da yaşayan yaklaşık 50 bin Malatyalılara, Malatya kültürünü yaşatmaya ve kaynaştırmaya gayret ettik” diyen Başkan Yıldız, siyasette ve bürokraside Malatyalıların güçlü bir şekilde temsil edilmesinin kendilerinin elini güçlendireceğini ve bu bağlamda daha fazla Malatyalıya destek olacaklarını belirtti ve “Son zamanlarda bürokraside ki Malatyalıların sayısındaki artış bizleri mutlu etmiştir. Bu sayının artarak devam etmesi gerekmektedir, bu görevde siyasilerimize düşmektedir” dedi.

KALE’NİN ÇİLEĞİ, ARAPGİR’İN ÜZÜM VE REYHANI…
Malatya'nın kalkınması için birtakım önerilerde de bulunan Yıldız, şunları kaydetti:

Malatya ekonomisi kayısı ekseninden çıkarılmalı, Kale ilçemizin çileği, Arapgir ilçemizin üzüm ve reyhanı, Yeşilyurt ilçemizin kirazı, Hekimhan ilçemizin cevizi, Doğanşehir ilçemizin elması yerli-yabancı pazarlara sunularak Malatya ekonomisi rahatlatılmalıdır. Ayrıca bu ürünlerden sanayi ve kozmetik ürünleri çeşitliliği yapılmalı, pazarlama konusunda birlik, dernek ve kooperatifler kurulup güçler birleştirilmelidir. Öte yandan, Aslantepe ören yeri, Levent Vadisi, Nemrut turizmi geliştirilerek Malatya'ya daha çok turistin gelmesi sağlanmalıdır. Bir an önce sivil bir havaalanı yapılarak iç ve dış hat uçuşları arttırılmalıdır. İkinci devlet üniversitesi kurulmalıdır. Suriye'den, Irak'tan, Libya'dan ekonomik durumu iyi olan hastalar Malatya'daki özel hastanelerde tedavi ettirilerek, Malatya ekonomisine katkı sağlanmalıdır. Şu anda bu pastadan en büyük payı Ankara'daki özel hastaneler almaktadır. Bu konuda bölge lideri olmamız gerekmektedir.” busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Battal YıldızMALATYA EKONOMİSİKayısı
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