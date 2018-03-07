'MALATYA DİĞER BÖLGELERE GÖRE DAHA BİLİNÇLİ'

Malatya’da yaklaşık 5 yıldır devam eden İyi Tarım Uygulaması hangi seviyeye geldi. Çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen, doğal kaynakların korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen İyi Tarım Uygulaması’nın Malatya’da geldiği durumu anlatan Ziraat Mühendisi ve İyi Tarım Uygulaması Kontrolörü Mehmet Akdeniz, İyi Tarım Uygulaması’nın bitkinin toprağı ekiminden nihai sürecine kadar geçen tarımsal üretim sürecini kapsadığını söyledi.

BAŞVURU YAPILABİLİR ONAYI

“İyi tarım uygulamasından yararlanmak isteyen üreticilerin öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemiyle (ÇKS) kayıtlı bulundukları Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüklerine kayıt yaptırmaları gerekmektedir” diyen Akdeniz, “Kayıt yaptıktan sonra iyi tarım yapılacak ürün yaşına bakılarak ürün verme aşamasında ise bunun kriterleri içerisinde de özellikle ağaçların 3 yaşından büyük olması gerekiyor. Burada başvuru yapılabilir onayı alması gerekiyor. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olan üreticilerin kullandığı ilaçları beyan etmesi için bir üretici kayıt defteri tutması ve buraya yaptığı işlemleri kaydetmesi gerekiyor. Üreticinin gelecek yıllarda da yaptığı çalışmaları bu kayıtlar vasıtasıyla izlemekte. Böylelikle kullandıkları ilaç ve gübrenin insan sağlığına zararlı olmaması yönünde bir çalışma yapılmış oluyor, ayrıca üreticiye destekler de veriliyor. Bu destekten faydalanmak isteyenler İyi Tarım yapan müteşebbis ve üretici örgütleri aracılığıyla başvuruda bulunabilirler” şeklinde konuştu.

BAZI KRİTERLER İSTENİYOR

İyi Tarım Uygulamasında denetim aşamasını da anlatan Akdeniz, “İyi Tarım Uygulaması sertifikalandırılmış tarımsal üretimini kapsıyor. Bu tarım uygulamasının üreticiye, tüketiciye, perakendeciye en önemlisi de çevreye faydası var. İyi Tarım Uygulaması yapan çiftçiler ayrıca denetleniyor. Alınan numuneler laboratuarlarda inceleniyor. Denetim aşaması saha denetimi ve evrak denetimi olarak yapılıyor. Saha denetiminde arazisinde lavabo, el yıkama, yemek yeme, dinlenme gibi yerlerin insan sağlığına uygun olup olmadığı gibi kriterler istenmekte. Bu gibi yerlerde eksiklikler tespit edildiyse üreticiler uyarılıyor ve bu eksikliklerin giderilmesi için süre veriliyor. Ve verilen süre içerisinde eksiklikler giderilmediği takdirde de üreticiye İyi Tarım Uygulamasından muaf tutulması yönünde rapor tutuluyor. Evrak denetiminde ise üreticinin tutmuş olduğu kayıtlara (prosedür, talimat vb.) bakılıyor” ifadelerini kullandı.

2013 YILINDAN BU YANA YAPILIYOR

İyi Tarım Uygulamasında Malatya’nın nerede olduğunu dile getiren Akdeniz, “Malatya'da son yıllarda iyi tarım yapan üretici sayısında önemli artışlar meydana geldi. Ancak İyi Tarım Uygulamasından haberi olmayan üreticiler de vardır. İyi Tarım Uygulaması’ndan haberdar olmayan üreticilere ulaşmak istiyoruz. Diğer illerle Malatya'yı kıyasladığımızda İyi Tarım Uygulaması 2013 yılından beri Malatya'da yapılıyor. İyi Tarım Uygulamasında Malatya diğer bölgelere göre daha bilinçli. Örneğin 150 bin dönüm alanda İyi Tarım Uygulaması yapılıyor. Biz bunun daha da artırılmasında yanayız” diye konuştu.